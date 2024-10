Patienten zu Kunden machen – HUR launcht Marketingpakete für Physiotherapeuten

HUR-Marketingpakete – Trainingsbereich bewerben und

Physiotherapeuten kennen die Herausforderung: Nach der Therapie kehren viele Patienten nicht mehr in die Praxis zurück. Ab sofort können sich Praxen auch online über die HUR Marketingpakete informieren, um genau hier anzusetzen. Die Pakete unterstützen dabei, austherapierte Patienten als langfristige Kunden für den Trainingsbereich zu gewinnen.In der neuen Rubrik „MARKETING“ auf der HUR-Webseite finden Praxen alle wichtigen Informationen, um ihre Praxis gezielt zu bewerben und erfolgreicher zu machen. Von Patientenwerbung bis hin zur digitalen Präsenz – HUR bietet Lösungen, die den Praxisalltag erleichtern. Dabei sparen sie wertvolle Zeit und sorgen sie für mehr Sichtbarkeit.„Wir unterstützen Physiotherapeuten, ihren wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und auszubauen“, sagt Thomas Lampart, Geschäftsführer von HUR Deutschland. „Mit unseren Marketingpaketen helfen wir ihnen, neue Patienten für Therapien und Kunden für den Trainingsbereich zu gewinnen. Dadurch steigt nicht nur die Auslastung der Praxen, sondern auch ihre Bekanntheit in der Region.“„Unsere Marketinglösungen sind nicht nur praxisorientiert, sondern auch effektiv,“ erklärt Thomas Lampart weiter. „Physiotherapeuten sparen Zeit und Ressourcen, weil sie bei der Werbung aktiv von uns unterstützt werden. So können sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren: die Gesundheit ihrer Patienten.“Durch die Marketingmaßnahmen gewinnen die Praxen nicht nur mehr Patienten und Kunden, sondern sichern sich langfristig höhere Einnahmen. Auch bei der Mitarbeitersuche verschafft ein starkes Marketingprofil den entscheidenden Vorteil, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.HUR zeigt, dass erfolgreiches Marketing nicht kompliziert sein muss – und unterstützt die Praxen auf ihrem Weg zu mehr Erfolg und Wachstum. Physiotherapeuten und Gesundheitseinrichtungen sind eingeladen, die neuen Marketinglösungen zu entdecken und sich direkt online zu informieren.