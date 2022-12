„Geschenk mit Herz“ braucht dringend Hilfe

Damit die Weihnachtspäckchen noch rechtzeitig bei den Kindern ankommen, sucht die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica für die Aktion „Geschenk mit Herz“ noch dringend ehrenamtliche Helfer zur Päckchenkontrolle. Wer mit anpacken möchte, der kann sich auf der Webseite der Aktion unter www.geschenk-mit-herz.de anmelden.„Wir möchten, dass die Pakete rechtzeitig bei den Kindern ankommen“, sagt Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche. „Bevor wir sie aber in den LKW verladen können, müssen wir bei jedem einzelnen kontrollieren, ob auch wirklich das drin ist, was auf der Packliste steht.Stellen Sie sich vor, zwei Freunde öffnen gleichzeitig ihr Geschenk – eines ist voll mit tollen Sachen, das andere halbleer. Diese Enttäuschung möchten wir vermeiden.“Die Lagerhalle von humedica ist montags bis samstags zwischen 8 und 20 Uhr für die Päckchenkontrolle geöffnet. „Allein schaffen wir das aber nicht,“ erklärt Bahner-Gutsche. „Wir sind dringend darauf angewiesen, dass noch mehr Menschen helfen und Päckchen kontrollieren.“ Wer zwei oder mehr Stunden erübrigen kann, wird gebeten sich anzumelden, entweder telefonisch unter 08341/966148460 oder direkt online auf www.geschenk-mitherz.de . „Jeder der mithilft, hat seinen eigenen Arbeitsplatz und wird am Anfang entsprechend angelernt. Für die Pause stehen auch Sitzplätze zur Verfügung.“„Geschenk mit Herz“ ist die Weihnachtspäckchenaktion der Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica. Menschen in ganz Bayern stellen entsprechend einer speziellen Packliste Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in Osteuropa zusammen und geben diese in einer der mehr als 1.500 Sammelstellen im ganzen Freistaat ab. Ehrenamtliche Mitarbeiter holen die Päckchen dort ab und bringen sie ins humedica-Hauptquartier nach Kaufbeuren, wo sie kontrolliert und dann, erneut per LKW, auf den Weg nach Rumänien, Albanien, Bulgarien, Moldawien, den Kosovo oder die Ukraine, gebracht werden. Im vergangenen Jahr machte „Geschenk mit Herz“ auf diesem Wege mehr als 85.000 Kinder glücklich.