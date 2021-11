Für den multifunktionalen Einsatz – der Humbaur HA Allrounder

Gesamtmaß: 3802 x 1806 x 974 mm (L x B x H)

Innenmaß: 2510 x 1310 x 400 mm (L x B x H)

Zulässiges Gesamtgewicht: 1300 kg

Nutzlast: ca. 1011 kg

Ladehöhe: 530 mm

Bereifung: 14 Zoll

Nicht jeder hat Platz für einen riesen Anhänger. Oder gar Stellfläche für zwei oder mehr Varianten. Möchte man dennoch eine flexible und vielseitige Transportlösung, muss der Anhänger ganz schön was auf dem Kasten haben. Dieser Herausforderung hat sich Humbaur gestellt und einen Einachser entwickelt, der mit vielfältigen Ausstattungspunkten und mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt: der HA Allrounder. Der Name ist hier Programm. Der Tieflader hat nicht nur Platz für Kartons und Kisten, sondern nimmt auch Erde, Kies, Rindenmulch oder Laub auf. Dank der Aluminium-Auffahrschienen können auch Roller sicher transportiert werden.Schnell das Motorrad zur Werkstatt fahren? Mit den Rädern zur nächsten Tour aufbrechen? Den Garten auf Vordermann bringen? Oder Baumaterialien besorgen? Mit dem HA Allrounder ist man bestens gerüstet. Der Tieflader ist mit viel Zubehör ausgestattet und kann damit besonders vielseitig genutzt werden. Die in den Aluminium-Seitenwänden versenkten Zurrbügel sorgen dafür, dass die Ladung optimal gesichert ist. Insgesamt 6 Stück sind hier integriert. Jeder hat eine Zugkraft von 400 kg und ist natürlich Dekra geprüft.Aber das ist noch nicht alles. Besonders robust und langlebig wird der Pkw-Anhänger durch die im Tauchbad feuerverzinkte V-Zugdeichsel. Die sorgt zudem für ein stabiles Nachlaufverhalten. Natürlich ist der Anhänger mit einem 13-poligen Stecker mit Rückfahrleuchte versehen. Damit wird die im Unterfahrschutz integrierte Multifunktionsbeleuchtung mit Strom versorgt. Die Bordwände sind aus eloxierten, doppelwandigen Aluminiumprofilen gefertigt. Die Klappen sind dabei mit versenkten Verschlüssen ausgestattet. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch platzsparend und verringert das Verletzungsrisiko.Die Eckrungen des HA Allrounders sind mit Einsteckmöglichkeiten ausgestattet. Darin können Spriegel montiert werden, sodass der Anhänger mit einer Hochplane ausgestattet werden kann. Auf diese Weise können wertvolle Gegenstände oder empfindliche Ladung auch bei schlechtem Wetter sicher und trocken transportiert werden. Serienmäßig gibt es Radstoßdämpfer, Schiebestützen, Standschienen und eine Reling dazu. Letztere macht nicht nur eine flexible Ladungssicherung möglich, sondern dient auch dazu, die enthaltene Flachplane zu fixieren. Mit den Aluminium-Auffahrschienen können Motorräder, Roller, Aufsitzmäher und mehr bequem und einfach aufgefahren werden. In der losen Werkzeugbox, die auf der Deichsel befestigt werden kann, findet Werkzeug und weiteres Equipment ausreichend Platz.Der Name ist bei diesem Anhänger Programm. Mit dem umfangreichen Zubehör, kann der HA Allrounder an die verschiedensten Transportaufgaben angepasst werden. Mit den optionalen hohen Bordwänden und dem verfügbaren Deckel lassen sich auch hohe Gegenstände sicher transportieren. Dank des aufklappbaren Deckels gelingt der Zugang ins Innere schnell und einfach. Der Clou: in dieser Variante kann die Rückwand wie eine Tür auf geschwenkt werden. Damit kann der Anhänger im Handumdrehen be- und entladen werden.Der HA Allrounder aus dem Hause Humbaur hat einiges in petto. Dank der umfangreichen Serienausstattung kann er für die verschiedensten Transportzwecke genutzt werden. Dabei ist der Einachser die perfekte Kombination aus platzsparender Abmessungen für eine leichte Lagerung und großzügiger Ladefläche. Wer noch mehr will, kann den Tieflader mit praktischem Zubehör wie einem Ersatzrad inkl. Halterung, Plane und Spriegel (1300 bis 1800 mm) oder einem praktischen Metall-Absperrschuh mit Schloss für die Auflaufeinrichtung ausstatten. Für noch größere Robustheit sorgt das verfügbare Aluminium-Riffelblech. Das schützt das Anhängerinnere zuverlässig vor Beschädigungen. Egal, ob Häuslebauer, Gartenbesitzer, Motorradfahrer oder Radfahrer. Mit dem HA Allrounder aus Gersthofen ist man bestens gerüstet.