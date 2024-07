Hunger auf neue Spiele? Unsere köstlichen Spiele-Empfehlungen

Sie kennen den Spruch: „Mit Essen spielt man nicht“? Vergessen Sie ihn! In der Welt der Brettspiele stellen Essens-Themen manche Empfehlungen oder Regeln komplett auf den Kopf! Schütteln Sie die witzige „Willi Schüttelbirne“, löffeln Sie so schnell wie möglich den „Fruit Cup“ für den Affenkönig zurecht oder platzieren Sie Ihre Donuts mit Bedacht auf dem Spielfeld – natürlich ohne dabei einen Krümel zu verschwenden, zu kleckern und zu klecksen! Diese Spiele sind ein köstlicher Spaß für alle! Schnappen Sie sich Ihre Freunde und Familie, denn hier heißt es: Guten „Spieletit“!



Willi Schüttelbirne – Action und Spaß mit der witzigen Birne

Diese Birne hat es in sich! Sie sieht nicht nur täuschend echt aus – sie kann auch noch tanzen! Oder sagen wir: Wackeln. Das reicht aber schon völlig aus. Stupst Willi Schüttelbirne an und spielt eure Karten aus, so lange er sich bewegt. Ihr müsst dazu entweder Karten mit der gleichen Anzahl an Gegenständen oder der gleichen Farbe ausspielen. Aber aufgepasst, eure Mitspieler sind schnell und so ändert sich die Karte in der Spieltischmitte blitzschnell!

Partyspiel mit Hektik, Reaktion und jeder Menge Spaß von Camden Games | für 2 – 8 Personen ab 7 Jahren | Spielzeit 15 min. | UVP: 17,99 EUR | im Handel verfügbar.



Fruit Cup – Geschicklichkeit und Logik im Fruchtbecher für die ganze Familie

Der Affenkönig lädt alle seine Dschungelfreunde ein, um sein Lieblingsgericht zu probieren: Obstsalat im Fruit Cup! Die Zubereitung sieht zwar einfach aus, allerdings ist es gar nicht so leicht, den speziellen Vorgaben des Königs gerecht zu werden. Zudem musst du schneller sein als alle! Betrachte die Anweisungen genau: Nur eine gelbe Frucht, aber weder ein Schnitz noch ein Würfel? Das ist ein Ananasstück! Suche schnell in deinem Becher die unpassenden Zutaten heraus und nimm sie aus dem Fruit Cup.

Kombinations- und reaktionsstarkes Familienspiel von Luca Bellini, Luca Borsa und Stefano Negro | ab 6 Jahren für 2 bis 6 Personen | 20 – 30 min. | UVP: 29,99 EUR | ab Ende Juli im Handel verfügbar.



Donut – Süße taktische Herausforderung für 2 Personen

Platziere 5 eigene Donuts in einer Reihe. Klingt einfach, ist aber ganz schön herausfordernd: Denn mit jeder Platzierung gibt man dem Kontrahenten vor, wo er einen Donut legen darf. Dabei kann es passieren, dass benachbarte Donuts umgedreht werden und plötzlich die andere Farbe zeigen! Wer es schafft, taktisch zu legen, wird dieses süße Spiel gewinnen!

2-Personen-Lege-Spiel von Bruno Cathala, illustriert von Philippe Nourha | ab 8 Jahren für 2 Personen | 15 min. | UVP 17,99 EUR | ab Mitte August im Handel verfügbar.

