Erstes Videoportal für Online-Rechtsberatung

Videoberatung durch erfahrene Anwälte

Sicherer Live-Dokumententransfer zwischen Anwalt und Mandant

Volle Kostenkontrolle dank Festpreis – auch ohne Rechtschutzversicherung

Das Einholen einer Ersteinschätzung von einen Anwalt kann empfindliche Kosten verursachen. So können für eine Erstberatung bis zu 190 EUR zzgl. Mehrwertsteuer anfallen. Insbesondere dann, wenn Mandanten keine Rechtschutzversicherung haben, sind die Kosten für Mandanten oft intransparent. Hinzu kommen lange Wartezeiten auf Termine. Das Ärgerliche für Mandanten: Die meisten Rechtsfragen brauchen keinen langen Schriftverkehr und können bereits nach kurzer Gesprächsdauer eingeschätzt werden – in der Regel nach circa 15 Minuten.Schnell zum Anwalt vermittelt persönliche und kostengünstige Online-Rechtsberatung von einem versierten Rechtsanwalt. Nach Zahlung einer einmaligen Pauschale von 59 EUR werden Kunden innerhalb weniger Minuten mit einem Rechtsanwalt via Videokonferenz verbunden.Nachdem Mandanten ihr rechtliches Problem geschildert und ggfs. hilfreiche Dokumente live und sicher an den Anwalt übertragen haben, erhalten sie innerhalb der 15 Minuten eine erste rechtliche Einschätzung sowie eine Handlungsempfehlung.Schnell zum Anwalt setzt auf Videoberatung, weil Rechtsfragen häufig auch persönliche Fragen sind. Durch die Beratung per Video gelingt es, diese Vertrauenskomponente von der Offline- in die Onlinewelt zu übertragen. Die aktuellen Zeiten zeigen, wie wichtig solche Lösungen sind.Die Plattform ist am Dienstag, 12.05.2020, live gegangen. Schnell zum Anwalt ist browserbasiert, verlangt keine zusätzliche Registrierung und kann auf allen Endgeräten genutzt werden.