75 Jahre Hotel Vorfelder

Manchmal beginnen große Geschichten leise. Die Geschichte des Hauses Vorfelder begann im Juni 1950, als die Brüder Werner und Walter Vorfelder in der Bahnhofstraße in Walldorf ein öffentliches Bad eröffneten – das Volksbad Vorfelder. Hier kam die Bevölkerung zusammen. Es war ein Ort mit Wärme, mit Lachen, mit Begegnungen. Bald schon reichte man Vesper, Bier und Wein – weil Baden bekanntlich hungrig macht. Und weil man schon damals spürte: Hier soll mehr entstehen als nur ein Ort zum Reinigen. Hier soll man sich wohlfühlen.



Als der Bedarf am öffentlichen Baden mit der Zeit schwand, aber der Zuspruch im Gastbetrieb wuchs, wurde aus dem Bad ein Fremdenheim, später ein Gasthof – und am Ende ein Hotel. Was sich veränderte, war das Angebot. Was blieb, war das Herz.



Die Familie Vorfelder hat das Hotel über drei Generationen geprägt – mit harter Arbeit, aber immer auch mit Herzlichkeit und einem Gespür für das, was Menschen brauchen. Es waren bewegte Jahrzehnte: Ausbauten, Rückschläge, Erfolge. 1966, mitten im Umbau, verunglückt die Familie bei einem tragischen Unfall – und doch wird weitergemacht. Mutter Maria Vorfelder hält den Betrieb am Laufen, während Sohn Werner sich ins Leben zurückkämpft. Auch das gehört zur bewegten Familiengeschichte: Standhaftigkeit, Mut und der Wille, gemeinsam weiterzugehen.



In den 70er und 80er Jahren wächst das Haus weiter. Neue Zimmer entstehen, die Rezeption wird modernisiert, die Küche entwickelt sich zur echten Feinschmeckeradresse. Doch 1982 reißt ein plötzlicher Herzinfarkt Hotelgründer Werner Vorfelder aus dem Leben. Seine Frau Sabine übernimmt – und führt das Lebenswerk mit Klarheit und Feingefühl weiter. Sie wird zur prägenden Persönlichkeit für eine neue Ära.



Der technische Wandel Walldorfs, allen voran durch die Entwicklung von SAP, bringt neue Gäste, neue Anforderungen, neue Chancen. Das Hotel reagiert, wächst, entwickelt sich. Ein moderner Neubau entsteht, Zimmer und Suiten werden ergänzt, ein Sauna- und Fitnessbereich integriert. Immer wieder wird investiert, um nicht nur mitzuhalten, sondern voranzugehen.



Im Jahr 2000 kehrt Oliver Vorfelder, Sohn von Sabine und Werner, nach erfolgreicher Ausbildung und Stationen in renommierten Häusern in den Familienbetrieb zurück. Als Küchenchef und später als Teil der Geschäftsleitung bringt er frischen Wind in den Betrieb – stets jedoch mit Respekt und einem Blick auf die Geschichte des Hauses. Gemeinsam mit seiner Mutter Sabine beginnt eine neue Zeit: Restaurant und Tagungsräume werden neugestaltet, das Hotel bekommt eine neue architektonische Handschrift. Das Kaminrestaurant entsteht, Sommerterrassen laden zum Verweilen ein, der Garten wird neugestaltet und das kulinarische Konzept weiterentwickelt.



Seit 2012 führt Oliver Vorfelder das Haus allein - unterstützt von seiner Frau, die ihm stets zur Seite steht und einem großartigen Team. Auch die Herausforderungen der Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 hat das Hotel dank starker Gemeinschaft, vorausschauender Entscheidungen und echter Treue vieler Mitarbeiter und Gäste überstanden. In dieser Zeit ist viel gewachsen – an Erfahrung, an Stärke, an Verbundenheit.



„Heute – im 75. Jahr unseres Bestehens – sind wir stolz auf ein modernes, stilvolles Hotel mit 65 Zimmern und Suiten, einer gehobenen, regional-mediterranen Küche, großzügigen Tagungsräumen, einem erweiterten Wellnessbereich und einem Haus voller Leben. Unsere Gäste kommen aus aller Welt – und viele seit Jahrzehnten. Manche waren schon als Kinder mit ihren Eltern hier und reisen heute mit den eigenen Kindern an.“ ergänzt Oliver Vorfelder die Geschichte.



Hotel Vorfelder, das ist kein großes Kettenhotel. Es ist ein Haus mit Gesicht, mit Seele, mit Geschichte. Und es ist ein Versprechen: Wer hierherkommt, wird gesehen, gehört und willkommen geheißen. Nicht nur mit besonderem Service, sondern mit ehrlichem Interesse.



„Wir danken allen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Allen Gästen, Partnern, Mitarbeitern – und freuen uns auf all jene, die unser Haus neu entdecken möchten. Zum Übernachten, Genießen, Tagen, Feiern – oder einfach, um eine gute Zeit zu verbringen.“



Herzlich willkommen im Hotel Vorfelder mit Kaminrestaurant. Seit 1950 persönlich geführt – und mit viel Liebe weitergedacht.

