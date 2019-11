Pressemitteilung BoxID: 776951 (Hotel Moers van der Valk GmbH)

Van der Valk Hotel Moers gehört zu den beliebtesten Businesshotels in Deutschland

Das Van der Valk Hotel Moers gehört zu den beliebtesten Businesshotels in Deutschland. So sehen es jedenfalls die fast 5.000 stimmberechtigten Kunden, die im Rahmen einer jährlichen Abstimmung unter etwa 300 Hotels ihre Lieblingshäuser gewählt und dem Hotel Moers dabei ihre Stimme gegeben haben. Das Besondere: Es handelt sich bei diesen Hotels ausschließlich um qualitätsgeprüfte Gastgeber, die von CERTIFIED, einem unabhängigen Prüfinstitut, auf Herz und Nieren geprüft und bewertet wurden. Im bundesweiten Ranking belegt das Haus den zehnten Platz.



Bei der Rezertifizierungsprüfung 2017, die CERTIFIED alle drei Jahre vor Ort vornimmt, hat das Hotel als Certified Business Hotel und Certified Green Hotel jeweils mit der Note „gut“ abgeschnitten. Dass nun zum guten Prüfergebnis auch das Urteil der Kunden in der Kategorie „Certified Business Hotel bis 150 Zimmer“ hinzukommt, ist eine zusätzliche Bestätigung für das Hotel. Insbesondere, weil es sich um ein Kunden-Urteil handelt, das zählt, denn bei den Abstimmungsberechtigten handelte es sich um „echte Profis“: unter anderen Mitglieder des Verbandes Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR), Travel Manager, Geschäftsreisende und Opinion Leader aus anderen tagungsrelevanten Bereichen.



Hoteldirektorin Winny van der Valk zeigte sich begeistert: „Es ist eine tolle Teamleistung aller Mitarbeiter, dass unser Hotel so hoch in der Gunst der Geschäftsreisenden steht. Bei uns trifft Familientradition auf moderne Wohlfühlatmosphäre".



Allgemeine Infos zu Certified



Certified ist ein unabhängiges Kundenzertifikat, das Übernachtungsbetriebe und Locations auszeichnet. Das Zertifikat "Certified Business Hotel" orientiert sich dabei an dem speziellen Bedarf von Geschäftsreisenden. Die Erfüllung der besonderen Anforderungen im Tagungs- und Veranstaltungsmanagement wird durch die Siegel "Certified Conference Hotel", "Certified Conference Ship" und "Certified Event Location" attestiert. Vorbildliche Apartment- und Langzeit-Unterkünfte werden mit der Auszeichnung "Certified Serviced Apartment" gewürdigt. Nachhaltige Betriebe können zudem als "Certified Green Hotel" geprüft werden, um besonders ökologisches und gesellschaftlich verantwortliches Handeln mit Transparenz für den Gast zu zertifizieren.



Die kritischen Prüfer von "Certified" sind Praktiker aus dem Travel- und Event-Management, die objektiv und unabhängig ein professionelles Urteil fällen. Die Prüfungen basieren in jeder Kategorie auf einem umfangreichen Kriterienkatalog, der den aktuellen Wünschen und Anforderungen der jeweiligen Zielgruppen entspricht. Certified versteht sich damit als neutrales Prüfsystem, um Transparenz zu schaffen sowohl in punkto Service- und Qualitätsnachweis auf Anbieterseite als auch hinsichtlich der aktuellen Erwartungen der jeweiligen Zielgruppen an die Dienstleister.



Das Gütesiegel wurde im Jahr 2000 vom Verband Deutsches Reisemanagement e.V. (VDR) ins Leben gerufen und im Jahr 2011 in die eigens gegründete BTME Certified GmbH & Co. KG überführt. Um den wachsenden Anforderungen und der notwendigen Spezialisierung gerecht zu werden, erfolgte in 2014 eine weitere Umstrukturierung sowie die Umfirmierung in Certified Das Kundenzertifikat GmbH & Co. KG, die seitdem unter Leitung des Geschäftsführers Till Runte am Firmenstandort in Bad Sobernheim sechs Mitarbeiter beschäftigt. Der VDR ist in die strategische Ausrichtung der Zertifizierung weiterhin involviert.

