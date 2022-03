Urlaub mit Kind und Kegel in einem anderen Zuhause: Corona-konform mit HomeLink

In Sachen Unterkunft gibt es mehr und mehr Alternativen. Haustausch und Wohnungstausch bietet hierbei eine besondere Art des Reisens, die den Urlaub zu einem Erlebnis macht.Dank Haustausch sparen Sie 80 % der Reisekosten, die Hotels oder gemietete Objekte kosten. Bei HomeLink e.V. , dem führenden Anbieter für Haus- und Wohnungstausch in den Ferien, sind die Austausche kostenlos. Somit ist das Zuhause tauschen auf vielen Ebenen eine besondere Erfahrung. Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Vertrauen rücken dabei in den Vordergrund. Mitglieder berichten begeistert über Ihre Erlebnisse, erklärt Manfred Lypold , der Gründer von HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V. in Deutschland. HomeLink ermöglicht es, ressourcenschonend und nachhaltig zu verreisen. Mietwohnungen werden ganz legal und nicht nebenbei an Urlauber vermietet. Das Auto kann bei Fernreisen mitgetauscht werden. Damit ist jede Partei am Urlaubsort mobil um Land und Leute kennenzulernen.Ob Auto, Fahrrad, Regenschirm oder Kinderspielzeug. Beim Tausch ist bereits alles vorhanden. Der HomeLink-Philosophie liegt die gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauens zugrunde. Mitglieder tauschen zeitgleich, aber auch zeitversetzt. Ist eine Ferienwohnung im Spiel ist die Ferienplanung völlig flexibel.Neben dem immensen finanziellen Vorteil gibt es weitere Punkte, die für Haustausch sprechen: So können sich Familien über eine entsprechend kinderfreundliche Ausstattung und über vorhandene Spielsachen freuen. Mitglieder kümmern sich auch um Haustiere und die Gartenpflege, wenn dies abgesprochen wird. Zudem ist das eigene Zuhause in den Ferien nicht unbeaufsichtigt und befindet sich in guten Händen.