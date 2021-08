Klein aber fein – Holstein Tourismus e. V. präsentiert drei neue Mini-Radreiseregionen

In 11 von 16 deutschen Bundesländern sind die Schulferien und mit ihnen der gesamte Sommerurlaub der überwiegenden Bevölkerung noch in vollem Gange oder haben sogar gerade erst begonnen. Die Urlaubsplanung steht dabei weiterhin unter dem massiven Einfluss der Corona-Pandemie. Im Gegensatz zum Urlaubsjahr 2020, in dem nicht nur Fernreisen, sondern auch der Urlaub im deutschen Heimatland durch die unterschiedlichen Maßnahmen der Bundesregierung stark eingeschränkt waren, ist Reisen im Sommer 2021 grundsätzlich wieder weitgehend möglich. Trotzdem entscheiden sich laut Umfragen immer mehr Deutsche gegen das Ausland und für die unkomplizierte Schönheit heimischer Regionen. Dabei zeigt sich verstärkt der Trend zum spontanen Kurzurlaub sowie zum Aktivurlaub, der Erholung, kulturellen Anspruch und sportliche Betätigung gezielt miteinander verbindet. Besonders beliebt ist hierbei erneut der Urlaub mit dem Fahrrad. Trotz der Vorzüge der individuellen Gestaltung des Fahrradurlaubs möchten viele Urlauber sich auch beim Kurzurlaub mit dem Rad nicht mit der kompletten Planung und Organisation belasten und verlassen sich gerne auf professionelle Empfehlungen und Unterstützung. Mit der Vorstellung von drei neuen Mini-Radreiseregionen und der Definition von Qualitätskriterien für in ihnen ansässige Unterkünfte präsentiert der Holstein Tourismus e. V., die touristische Marketingorganisation der Kreise Steinburg und Pinneberg sowie des Holsteiner Auenlandes, neue attraktive Angebote für Urlauber, die sich die malerische Region auf zwei Rädern erschließen möchten, ohne auf die Vorzüge gut organisierter Unterbringung und Streckenplanung verzichten zu müssen.Die neuen Radreiseregionen Brunsbüttel, Glückstadt und Regionalpark Wedeler Au bietet jede für sich optimale Voraussetzungen für naturbegeisterte und kulturinteressierte Urlauber. Thementouren in unterschiedlicher Länge sowie die Anbindung an Radfernwege ermöglichen eine individuelle, abwechslungsreiche Urlaubsplanung sowohl für Tagestouren als auch für den mehrtägigen Fahrrad-Kurzurlaub. Die Strecken berücksichtigen dabei auch die lokale Wirtschaft und Gastronomie in Gestalt zum Beispiel von Hofläden, die für das leibliche Wohl der Reisenden sorgen und Gelegenheit zum Einkauf regionaler Spezialitäten aus Handwerk und Küche bieten.„Die Regionen Brunsbüttel, Glückstadt und der Regionalparkt Wedeler Au haben Besuchern des Binnenlands Schleswig-Holstein viel zu bieten“, weiß Hans-Werner Speerforck, Vorsitzender des Holstein Tourismus e. V. „Um die abwechslungsreichen Tagestouren perfekt und auf die Bedürfnisse Radreisender zugeschnitten abzurunden, können Fahrradtouristen aus einer Vielzahl zentral gelegener und fahrradfreundlicher Unterkünfte auswählen.“In der Kampagne „binn‘ erfahrbar“ legt Holstein Tourismus e. V. Kriterien zugrunde, sowohl für die einzelnen Radreiseregionen als auch für fahrradfreundliche Betriebe, die Interessierten eine einfache und schnelle Bewertung des Angebots ermöglichen sollen. Mini-Radreiseregionen zeichnen sich beispielsweise durch jeweils mindestens drei Radrouten zwischen 25 und 65 Kilometern Länge, mit insgesamt guter Infrastruktur inklusive mindestens drei Übernachtungsmöglichkeiten sowie zentral verfügbarem Karten- und Informationsmaterial aus. Neben obligatorischen Kriterien erfüllen sie mindestens eines von drei Kann-Kriterien, wie die Anbindung an den ÖPNV, ein Angebot für Mietfahrräder oder Pauschalangebote für Rad-Reisende.Die Kriterien, die für die Beurteilung fahrradfreundlicher Betriebe angesetzt wurden, orientieren sich an den Qualitätskriterien des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs e. V. (ADFC) und bestehen ebenfalls aus einer umfangreichen Liste an verbindlichen und einigen optionalen Zusatzkriterien. Grundsätzlich müssen Anbieter optimale Voraussetzungen für Reisende mit dem Fahrrad bieten. Hierzu zählt der Verzicht auf eine Mindestübernachtungsdauer, sichere Unterbringung von Fahrrädern, die Bereitstellung von relevantem Informations- und Kartenmaterial sowie Reparatursets und geeignetem Fahrradwerkzeug. Optional stellt eine so ausgezeichnete Unterkunft Leihfahrräder zur Verfügung bietet ebenfalls Pauschalen für Rad-Touristen oder auch Lunchpakete.Genaue Informationen zu den drei neuen Mini-Radreiseregionen sowie zu den Kampagnen-Kriterien finden Interessierte unter:„Urlaub im Binnenland Schleswig-Holstein ist weit mehr als eine Art Notlösung unter den aktuell für Urlauber international erschwerten Bedingungen“, betont Speerforck. „Auch über Corona hinaus sind unsere neuen Radreiseregionen eine Alternative für alle, mit und ohne Fahrrad, die in ihrem Urlaub aktiv das eigene Land entdecken und gepflegte, engagierte und qualitativ hochwertige Hotel-Gastronomie erleben möchten.“