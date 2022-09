Sächsisch regional - frische Zubereitung – Genuss pur!

Langjährige Kooperationen mit Lieferanten aus der Region zahlen sich im „Radeberger Brauerei Ausschank“ aus! Nicht nur die Nähe zur Radeberger Exportbierbrauerei, die uns auch heute noch das Fassbier gelegentlich mit Kutsche bringen. Neben dem Radeberger Pilsner, jetzt auch als alkoholfreie Variante und das nur hier frisch gezapft angebotene Zwickelbier (unfiltriertes Radeberger) kommen heimisch gekelterte sächsische Weine zum Ausschank. Als zuverlässiger Lieferant stehen besondere Raritäten vom Weingut Andreas R. Kretschko auf der Getränkekarte. Traditionell wird auch der nur einige Schritte vom Restaurant entfernt produzierte „Original Radeberger Likör“ serviert.Zahlreiche Partner aus dem Umland liefern ihre frischen Produkte zur weiteren Verarbeitung in den „Kaiserhof Radeberg“! Über einen Großhändler beliefertes Gemüse, zarter Fisch, frisches Fleisch, duftende Backwaren und diverse Molkereiprodukte, mit dem handwerklichen Geschick der Köche, zu köstlichen Speisen. Die frisch zubereiteten Gerichte werden mit herzlichem Service serviert und garantieren eine genüssliche Auszeit im urigen Restaurant. Herzhaft – deftig oder bierig mariniert, fein gewürzt, appetitlich angerichtet und ein leckeres Desserts bieten eine große Auswahl für jeden Geschmack!Hier im „Radeberger Brauerei Ausschank“ taucht der Gast in ein uriges Ambiente mit Erlebniswelt traditioneller Gastro-Kultur ein, die mit zahlreichen Originalen aus 150 Jahre Radeberger zu einem besonderen Aufenthalt einlädt.Ob ausgiebig zum Frühstück während eines Hotelaufenthaltes oder ein Mittag- bzw. Abendessen mit Freunden, der Familie oder zu Zweit der kulinarische Moment ist zu jeder Mahlzeit gegeben!Das „Radeberger Biertheater“ – 1. Sächsisches Mundarttheater - bewahrt das besondere Kulturgut, den sächsische Dialekt! Die Vorstellungen während der Spielzeiten sind vom pointierten Humor geprägt, was „Spass beim Bier“ verspricht, dem herzlichen Service und deftig-frischer Kaiserhof-Küche, geprägt. So bekommen die Aufführungen einen rundum regionalen Charakter, den es in dieser Form, nur hier im Kaiserhof Radeberg zu erleben ist! www.biertheater.de Sächsische Gastfreundschaft mit frisch zubereiteter Küche verspricht eine köstliche Auszeit vom Alltag mit sächsischem Humor und Lebensfreude!