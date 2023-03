Kabel 1 mit "Mein Lokal - Dein Lokal" im "TIMMERMANNSrestaurant" in Radeberg

- Kabel 1 - Drehtermin im „ TIMMERMANNSrestaurant "!Nach unserer Bewerbung bei der bekannten und beliebten Sendereihe „ Mein Lokal – Dein Lokal “ auf Kabel1 haben wir vor kurzem Mike Süßer und sein Drehteam bei uns begrüßen können. Voller Erwartung und mit etwas Lampenfieber ging das TEAM von Küche und Service in den spannenden Wettbewerb mit Gastronomen aus der Region.Viele Fragen schwirrten in unseren Köpfen umher: Wie gefällt dem Fernsehkoch und natürlich dem Zuschauer das Ambiente? Können wir mit unserer kreativen und modern interpretierten Küche überzeugen? Stimmt die Qualität von Küche und Service?Treffen wir den Geschmack unserer Gäste?Haben wir ein vernünftiges Preis- / Leistungsverhältnis?Wie fällt das Urteil der beteiligten Gastronomen aus?Mit welcher Punktzahl bewerten Sie uns?Und wie schätzt uns der Profi Mike Süßer ein?Haben wir gewonnen?All das wurde in dem Moment des Aufnahmestarts ausgeblendet und mit professionellen Arbeiten am Herd abgestreift. Schließlich sind wir Gastronomen und keine Schauspieler!Mit viel Engagement und handwerklichem Geschick präsentierte unser Küchenchef Michael Bellack mit seinem TEAM die Vorspeise, den Hauptgang und das Dessert. Frische Produkte, regionale Spezialitäten und eine moderne Anrichteweise auf dem Teller sind Grundvoraussetzungen für „das Auge isst mit“ und „Gaumenfreude für den Gast“.Spannend wird es ja dann erst so richtig zur Ausstrahlung auf „Kabel1“, bei dem die gedrehten Aufnahmen für ALLE sichtbar werden und die beteiligten Kollegen, wie auch Mike Süßer Ihre Wertung abgeben! Wir sind wirklich etwas aufgeregt, wie wir abgeschnitten haben?!Nun steht der offizielle Termin für die Fernsehsendung fest:In der Woche vom 11.04. – 14.04.2023 können die Folgen der beteiligten Gastronomen jeweilsab 17:55 Uhr auf Kabel 1 verfolgt werden!Ganz gespannt fiebern wir dem Ergebnis entgegen und hoffen auch, dass viele Liebhaber guter Küche diese Sendungen mit uns schauen!Natürlich freuen wir uns im Nachgang, die Geniesser im „ TIMMERMANNSrestaurant " begrüßen und verwöhnen zu dürfen!Am Sandberg 201454 RadebergTelefon 03528 48800Mail info@timmermanns-restaurant.de Web www.timmermanns-restaurant.de Ein Betrieb der HOGASPORT GmbH