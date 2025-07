Umfangreiche Reiseabsagen für AIDAprima - AIDA tut es schon wieder

Im Hinblick auf die militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran wurden von AIDA ab dem 10.07.2025 Kreuzfahrten in den Orient abgesagt. Betroffen sind insbesondere Reisen mit AIDAprima beginnend ab dem 03.10.2025.Wenn eine Kreuzfahrt abgesagt wurde, deren Route überhaupt nicht durch das Krisengebiet führt oder aber nur mit Endziel Dubai, stehen erhebliche Ansprüche im Raum. Beispielsweise bei aktuellen Kreuzfahrten der AIDAprima, die unter den Bezeichnungen „Von Hamburg über die Kanaren nach Kapstadt“ bzw. „Von Teneriffa über Namibia nach Kapstadt“ oder auch „Weltenbummler Kanaren, Südafrika & Mauritius“ geführt werden, ist dies der Fall. Denn diese Reisen weisen keinen oder kaum einen Bezug zum Persischen Golf und den dortigen Geschehnissen auf.Dabei sollten die Reisen in der Zeit vom 03.10.2025 bis 02.11.2025 stattfinden. Dennoch wurden aktuell auch diese Reisen durch AIDA „aufgrund einer nicht verlässlich einschätzbaren Sicherheitslage im Nahen Osten“ abgesagt. Als Begründung gab Aida an, dass man sich zu Fahrplananpassungen in der Wintersaison 2025/2026 gezwungen sehe. Grund für diese Absagen dürfte damit allein das unternehmerische Interesse seitens AIDA sein.„In einem ähnlichen Fall konnte sich Aida vor der Rostocker Justiz bereits nicht auf unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände im Sinne der reiserechtlichen Schadensersatzvorschriften berufen“, erläutert Rechtsanwalt Mirko Göpfert von Kreuzfahrt-Anwalt.de, der AIDA bereits 2024 in ähnlichem Zusammenhang in Anspruch nahm. Das OLG Rostock bestätigte die Auffassung der Kreuzfahrtanwälte und sprach dem dortigen Kläger mehrere tausend Euro Schadensersatz zu. Diese Entscheidung hat für AIDA besondere Brisanz, weil es sich um eine letztinstanzliche Entscheidung handelte. „Die dort festgestellten Grundsätze lassen sich nach unserer Ansicht auf einige der aktuellen Fälle übertragen“, ergänzt Rechtsanwalt Dr. Hoffmann.Schon die Entscheidung des OLG Rostock zeigte, dass bei Reiseabsagen im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten zu differenzieren ist und eben nicht jede „irgendwie betroffene Reise“ einfach storniert werden kann. AIDA könnte sich nach Ansicht der Anwälte von Kreufahrt-Anwalt.de zumindest bei den erwähnten Reisen erneut schadensersatzpflichtig gemacht haben. Denn es ist nicht ersichtlich, weshalb AIDA die genannten Reisen schlicht absagte und keine Alternativen suchte, die für die betroffenen Reisegäste weniger einschneidend gewesen wären.Kreuzfahrt-Anwalt.de ist ein Angebot der Verbraucherschutzkanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte. Kreuzfahrt-Anwalt.de bietet Verbrauchern eine kostenfreie und unverbindliche Erstprüfung etwaiger im Raum stehender Ansprüche im Zusammenhang mit Kreuzfahrten an. Nach Erstprüfung besteht für Verbraucher die Möglichkeit, eine qualifizierte außergerichtliche Interessenvertretung gegenüber dem Anbieter zu einem garantierten Festpreis zu buchen.Entscheidend für den Erfolg eines Vorgehens gegen Großkonzerne bzw. eines „Kampfes David gegen Goliath“ ist insbesondere im Kreuzfahrtrecht die Betrachtung des Einzelfalles. Seit jeher nimmt die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte die rechtlichen Interessen von Verbrauchern in wenigen, ausgewählten Rechtsgebieten wahr, die sie auf höchstem Niveau beherrscht. So vertraten die Verbraucherschützer der Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte bereits hunderte Mandanten erfolgreich gegen Großunternehmen und erstritten wegweisende, bundesweit beachtete Entscheidungen.Kreuzfahrt-Anwalt.de – Ihr Lotse im Kreuzfahrtrecht