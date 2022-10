Routenänderungen bei höherer Gewalt - AIDA, MSC, TUI und Costa lehnen Forderungen häufig zu Unrecht ab: Betroffene sollten Ansprüche auf Minderung geltend machen

In den letzten Wochen kam es bei vielen Kreuzfahrten zu wetterbedingten Routenänderungen, was vor allem den Mittelmeerraum, die Ostsee- sowie die Nordseerouten einschließlich Norwegen betraf. Gäste erhalten dann meist über einen Kabinenbrief oder eine Borddurchsage die Information, dass dieser oder jener Hafen nicht angelaufen werden kann. Ganz aktuell traf es wieder die Kreuzfahrer der AIDAdiva, AIDAbella, AIDAmar und AIDAperla. Sämtliche Schiffe erfuhren Umroutungen auf ihren Fahrwegen in Nordeuropa. „Auch in einem solchen Fall liegt eine Abweichung zwischen gebuchter Reise und Leistung des Veranstalters vor, die zur Minderung des Reisepreises berechtigen kann“, berichtet Rechtsanwalt Dr. Marcus Hoffmann von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Abweichung zur gebuchten Reise rechtfertigt Minderung – auch wetterbedingte Routenänderung keine AusnahmeWenn die durchgeführte Kreuzfahrt nicht der Buchung entspricht und es zu Abweichungen bei den Reisezielen kommt, steht eine Minderung des Reisepreises im Raum. Gerichte urteilen hierbei grundsätzlich verbraucherfreundlich. Hieran ändert grundsätzlich auch der Grund einer solchen Routenänderung nichts, auch dann nicht, wenn er vermeintlich dem Phänomen der höheren Gewalt zuzuschreiben ist.Verschuldensunabhängige Haftung seitens der ReedereienDer Gesetzgeber hat die Minderungsansprüche der betroffenen Reisegäste bewusst vom Verschulden der Reederei entkoppelt. Der Grund für einen Hafenausfall ist damit völlig unerheblich. Ein solches Vorkommnis zieht stets einen Minderungsanspruch nach sich, was deutschen Verbrauchern meist völlig unbekannt ist. „Außerdem entfällt auch oft ein erheblicher Teil der Kosten, was zu spürbaren Einsparungen der Reederei führt, die abzurechnen sind und die auch dem Reisegast zugutekommen müssen“, erklären die erfahrenen Verbraucherschützer von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Berechnung nach Tagen - der Einzelfall ist entscheidendNach Auffassung der Rechtsanwälte von Kreuzfahrt-Anwalt.de sollten betroffene Kreuzfahrer bei Routenänderungen stets prüfen lassen, in welcher Höhe Minderungsansprüche im Raum stehen. Keinesfalls sollte man auf solche Ansprüche verzichten oder vorschnell Bordguthaben oder andere kleinere Vergünstigungen für künftige Reisen als Entschädigung akzeptieren. Minderungsansprüche werden in aller Regel prozentual anteilig zum Tagespreis der Kreuzfahrt berechnet und können sich schnell auf mehrere Hundert Euro summieren. „Niemand hat Geld zu verschenken, deshalb sollten Reisende sich nicht davon abhalten lassen, berechtigte Ansprüche auch zu verfolgen“, bestätigt Rechtsanwalt Mirko Göpfert von Kreuzfahrt-Anwalt.de. Kreuzfahrt-Anwalt.de ist ein Angebot der Verbraucherschutzkanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg. Kreuzfahrt-Anwalt.de bietet Verbrauchern eine kostenfreie und unverbindliche Erstprüfung etwaiger im Raum stehender Ansprüche im Zusammenhang mit Kreuzfahrten an. Nach Erstprüfung besteht für Verbraucher die Möglichkeit, eine qualifizierte außergerichtliche Interessenvertretung gegenüber dem Anbieter zu einem garantierten Festpreis zu buchen.Entscheidend für den Erfolg eines Vorgehens gegen Großkonzerne bzw. eines „Kampfes David gegen Goliath“ ist insbesondere im Kreuzfahrtrecht die Betrachtung des Einzelfalles. Seit jeher nimmt die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg die rechtlichen Interessen von Verbrauchern in wenigen, ausgewählten Rechtsgebieten wahr, die sie auf höchstem Niveau beherrscht. So vertraten die Verbraucherschützer der Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte bereits hunderte Mandanten erfolgreich gegen Großunternehmen und erstritten wegweisende, bundesweit beachtete Entscheidungen. Kreuzfahrt-Anwalt.de – Ihr Lotse im Kreuzfahrtrecht.Ansprüche aus einem Reisevertrag können bis zu 2 Jahre geltend gemacht werden. Entscheidend für den Fristbeginn ist der Tag, an dem die Kreuzfahrt laut Vertrag enden sollte.