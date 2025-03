Routenänderungen bei AIDAsol Kreuzfahrt „Winter im hohen Norden“

Während der Reise in den hohen Norden erhielten die Gäste der AIDAsol die Information, dass die geplante Reise wesentliche Änderungen erfährt. Betroffen war die Reise ab Hamburg vom 01.03.2025. Zwei der geplanten Anlandungen wurden bereits kurz nach Beginn der Kreuzfahrt geändert. Hausgesund am dritten Reisetag entfiel und wurde durch einen außerplanmäßigen Anlauf in Bergen ersetzt. Im weiteren Verlauf wurde auch Bodo, die Hauptstadt der Provinz Nordland, ersatzlos gestrichen.„Einseitige Routenänderungen an Bord sind unabhängig vom Grund unzulässig und berechtigten zur Minderung des Reisepreises“, berichtet Rechtsanwalt Dr. Marcus Hoffmann von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Wenn eine Kreuzfahrt nicht der Buchung entsprechend durchgeführt wird, es also beispielsweise während der Reise zu Abweichungen vom gebuchten Ablauf kommt, stellt sich die Frage nach einer Minderung des Reisepreises. Der Gesetzgeber stellt sich auf die Seite der Kreuzfahrer, und zwar völlig unabhängig vom Grund und der Erheblichkeit solcher Änderungen. Dem Reisegast steht in dieser Situation stets ein Anspruch auf Minderung zu. Auch die AGBs der Veranstalter können solche Umroutungen an Bord und während der Reise nicht legalisieren. „Genau dies ist vorliegend geschehen, so dass ein Verweis auf Routenanpassungsoptionen in den Allgemeine Reisebedingungen Ansprüche nicht entfallen lässt“, erklären die erfahrenen Verbraucherschützer von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Der Minderungsanspruch des Reisegastes ist vom Verschulden des Veranstalters gänzlich unabhängig. „Es ist irrelevant, welcher Grund sich hinter der Routenänderung verbirgt. Entscheidend ist allein, dass eine Änderung der Reiseleistung erfolgte“, führt Rechtsanwalt Mirko Göpfert von Kreuzfahrt-Anwalt.de aus.Kreuzfahrt-Anwalt.de rät daher, dass Betroffene bei der aktuellen Routenänderung von AIDAsol unbedingt ihre Ansprüche geltend machen sollten. „Kreuzfahrer sollten auf die bestehenden Ansprüche, die schnell mehrere Hundert oder gar Tausend Euro ausmachen können, unter keinen Umständen verzichten. Unschädlich ist dabei auch die Annahme von Kulanzleistungen an Bord“, erläutert Rechtsanwalt Göpfert.Minderungsansprüche werden in aller Regel prozentual anteilig zum Tagespreis der Kreuzfahrt berechnet und können sich schnell aufsummieren, was vielen Verbrauchern völlig unbekannt ist. „Wir empfehlen Reisegästen, ihre Ansprüche konsequent mit fachkompetenter Hilfe zu verfolgen“, äußern die Anwälte von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Ansprüche müssen nicht binnen 4 Wochen oder Monatsfrist nach Reiseende geltend gemacht werden, wie dies weit verbreitet falsch und aufgrund einer nicht mehr aktuellen Rechtslage angenommen wird. Diese Ausschlussfrist wurde abgeschafft und durch eine im Pauschalreiserecht geltende Verjährungsfrist von 2 Jahren ersetzt. Ansprüche können hiernach bis zu 2 Jahre nach dem planmäßigen Ende der Kreuzfahrt geltend gemacht werden. „Auch wenn keine Hektik bei der Anspruchsstellung aufkommen muss, sollten Gäste der AIDAsol, die von diesen Umroutungen betroffen waren, zeitnah agieren. Denn die Zeit arbeitet im Zweifel für die Reederei und gegen den Kunden“, rät Dr. Marcus Hoffmann. Kreuzfahrt-Anwalt.de ist ein Angebot der Verbraucherschutzkanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg. Kreuzfahrt-Anwalt.de bietet Verbrauchern eine kostenfreie und unverbindliche Erstprüfung im Raum stehender Ansprüche im Zusammenhang mit Kreuzfahrten an. Nach Erstprüfung besteht für Verbraucher die Möglichkeit, eine qualifizierte außergerichtliche Interessenvertretung gegenüber dem Anbieter zu einem garantierten Festpreis zu buchen.Entscheidend für den Erfolg eines Vorgehens gegen Großkonzerne bzw. eines „Kampfes David gegen Goliath“ ist insbesondere im Kreuzfahrtrecht die Betrachtung des Einzelfalles. Seit jeher nimmt die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg die rechtlichen Interessen von Verbrauchern in wenigen, ausgewählten Rechtsgebieten wahr, die sie auf höchstem Niveau beherrscht. So vertraten die Verbraucherschützer der Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte bereits hunderte Mandanten erfolgreich gegen Großunternehmen und erstritten wegweisende, bundesweit beachtete Entscheidungen. Kreuzfahrt-Anwalt.de – Ihr Lotse im Kreuzfahrtrecht.