Routenänderungen bei AIDAdiva Karibikreisen - Vorsorglich vor Reiseantritt widersprechen und Ansprüche vorbehalten

Bereits im Sommer erhielten Gäste der AIDAdiva, deren Reisen in die Karibik inzwischen kurz bevorstehen, die Information, dass die geplante Karibiktour wesentliche Änderungen erfährt. Betroffen sind hier insbesondere die Reisen ab dem 18.12.2022. Von den zehn geplanten Anlandungen werden nur vier wie vorgesehen stattfinden. Vor allem auch die Highlights der Reise in Mittelamerika entfallen. „In den Gästeinformationen ist von operativen Gründen die Rede. Ohne Erläuterung werden die Gäste der AIDAdiva mithin vor vollendete Tatsachen und eine völlig andere Reise gestellt, die zum Rücktritt oder aber auch zur Minderung des Reisepreises berechtigt“, berichtet Rechtsanwalt Dr. Marcus Hoffmann von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Sofern die Kreuzfahrt nicht der Buchung entsprechend durchgeführt wird und es zu erheblichen Abweichungen kommt, stellt sich die Frage nach einem kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag oder einer Minderung des Reisepreises. Die Rechtsprechung stellt sich auf die Seite der Verbraucher, vor allem dann, wenn unternehmerische Gründe als Ursache solcher Planänderungen zu verorten sind. Auch auf der Basis einschlägiger AGBs sind Umroutungen nur dann möglich, wenn sie unerheblich sind. „Genau dies ist vorliegend wohl sicher nicht der Fall, da mit Mittelamerika das Highlight dieser Reisen entfällt und faktisch eine völlig andere Reise angeboten wird. Eine Erheblichkeit ist somit zu bejahen“, erklären die erfahrenen Verbraucherschützer von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Der Minderungsanspruch des Reisegastes ist hierbei vom Verschulden des Veranstalters gänzlich entkoppelt. „Es ist völlig egal, was sich hinter der Formulierung „operative Gründe“ verbirgt. Allein maßgeblich ist, dass die Änderung der Reiseleistung erheblich ist“, führt Rechtsanwalt Mirko Göpfert von Kreuzfahrt-Anwalt.de aus.Kreuzfahrt-Anwalt.de meint, Betroffene müssen bei den aktuellen Routenänderungen von AIDA nicht unbedingt im Vorfeld der Reise einen Widerspruch gegenüber AIDA erklären, um Ansprüche geltend machen zu können. Dennoch dürfte es aber wohl sinnvoll sein. „Reisende sollten auf die bestehenden Ansprüche unter keinen Umständen verzichten oder „ein kleines Bordguthaben“ als Entschädigung akzeptieren. Die Annahme einer solchen Kulanzleistung hindert die Anspruchsstellung zwar nicht, aber viele Betroffene meinen dies und finden sich dann hiermit ab. Dabei geht es tatsächlich meist um Hunderte manchmal gar Tausende Euro“, mahnt Rechtsanwalt Göpfert zur Wachsamkeit.Minderungsansprüche werden in aller Regel prozentual anteilig zum Tagespreis der Kreuzfahrt berechnet und können sich eben schnell aufsummieren, was vielen Kreuzfahrern nicht bekannt ist.“, erläutern die Anwälte von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Ansprüche müssen nicht binnen 4 Wochen oder Monatsfrist nach Reiseende geltend gemacht werden, wie dies weit verbreitet angenommen wird. Diese Ausschlussfrist wurde abgeschafft und durch eine im Pauschalreiserecht geltende Verjährungsfrist von 2 Jahren ersetzt. Ansprüche können hiernach bis zu 2 Jahre nach dem planmäßigen Ende der Kreuzfahrt laut Buchung geltend gemacht werden. „Auch wenn keine Hektik bei der Anspruchsstellung aufkommen muss, sollten Gäste der AIDAdiva, die von dieser Umroutung betroffen sind, zeitnah agieren. Denn die Zeit arbeitet im Zweifel für die Reederei und gegen den Kunden“, rät Dr. Marcus Hoffmann. Kreuzfahrt-Anwalt.de ist ein Angebot der Verbraucherschutzkanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg. Kreuzfahrt-Anwalt.de bietet Verbrauchern eine kostenfreie und unverbindliche Erstprüfung etwaiger im Raum stehender Ansprüche im Zusammenhang mit Kreuzfahrten an. Nach Erstprüfung besteht für Verbraucher die Möglichkeit, eine qualifizierte außergerichtliche Interessenvertretung gegenüber dem Anbieter zu einem garantierten Festpreis zu buchen.Entscheidend für den Erfolg eines Vorgehens gegen Großkonzerne bzw. eines „Kampfes David gegen Goliath“ ist insbesondere im Kreuzfahrtrecht die Betrachtung des Einzelfalles. Seit jeher nimmt die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg die rechtlichen Interessen von Verbrauchern in wenigen, ausgewählten Rechtsgebieten wahr, die sie auf höchstem Niveau beherrscht. So vertraten die Verbraucherschützer der Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte bereits hunderte Mandanten erfolgreich gegen Großunternehmen und erstritten wegweisende, bundesweit beachtete Entscheidungen. Kreuzfahrt-Anwalt.de – Ihr Lotse im Kreuzfahrtrecht.