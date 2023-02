Hafenausfälle und Versorgungsengpässe bei der Weltreise 2022 mit AIDAmar – Passagiere sollten Minderung und Entschädigung verlangen

Ende Oktober 2022 begannen die Passagiere der AIDAmar ihre Weltreise von Hamburg aus. Zahlreiche interessante Destinationen auf verschiedenen Kontinenten standen auf dem Programm. Dementsprechend groß war die Vorfreude auf eine Reise, die man in aller Regel nur einmal im Leben macht. Viele sind umso verärgerter, dass die Kreuzfahrt bei Weitem nicht das gehalten hat, was sie versprach. Ganz abgesehen davon, dass die AIDAmar die Weltreise kurzfristig von der defekten AIDAsol übernehmen musste, häuften sich spätestens seit Buenos Aires, wo das Schiff eigentlich beladen werden sollte, die Beschwerden über die Verfügbarkeit und die Qualität von Speisen und Getränken.Doch damit nicht genug. Weitaus gravierender ist es, dass zahlreiche der geplanten Häfen ausfielen. Einige der Hafenausfälle waren dem Versuch geschuldet, die Versorgungsengpässe durch das Anlaufen anderer Häfen in den Griff zu bekommen. „So wurden beispielsweise Rarotonga auf den Cookinseln, und Nuku´alofa in Tonga wegen des außerplanmäßigen Beladens der AIDAmar in Tahiti nicht angelaufen. Auch Ile des Pins wurde aus Zeitmangel einfach gestrichen“, weiß Rechtsanwalt Göpfert aus der Praxis zu berichten. Neben diesen im Verantwortungsbereich von Aida liegenden Hafenausfällen kam es zu weiteren, teils wetterbedingten Änderungen des Reiseplans.Wenn die Kreuzfahrt nicht entsprechend der Buchung durchgeführt wird, sondern es zu Abweichungen bei den Reisezielen kommt, bestehen Minderungsansprüche. Denn die einseitige Änderung der Reiseleistung ist generell auch auf Basis von AGBs nur vor Beginn der Reise rechtlich zulässig. „Dies gilt auch dann, wenn die Routenänderung wetterbedingt ist oder sonst dem Phänomen der höheren Gewalt zuzuschreiben ist. Denn der Gesetzgeber hat Minderungsansprüche ganz bewusst vom Verschulden des Veranstalters entkoppelt. Maßgeblich und allein entscheidend ist, dass die Reise nicht wie gebucht stattfindet“, stellt Rechtsanwalt Dr. Hoffmann klar.Die zahlreichen Umroutungen auf der AIDAmar ziehen damit zwingend nicht unerhebliche Minderungsansprüche nach sich, was einigen Kreuzfahrern gar nicht bekannt sein dürfte. „Außerdem entfällt oft auch ein Teil der Kosten, was zu spürbaren Einsparungen der Reederei führt, die abzurechnen sind und die auch dem Reisegast zugutekommen müssen“, erklären die erfahrenen Verbraucherschützer von Kreuzfahrt-Anwalt.de.Nach Auffassung der Rechtsanwälte von Kreuzfahrt-Anwalt.de sollten Betroffene wegen der Hafenausfälle und Routenänderungen auf der AIDAmar daher unbedingt prüfen lassen, in welcher Höhe Minderungsansprüche bestehen. Diese werden in aller Regel prozentual anteilig zum Tagespreis der Kreuzfahrt berechnet und können sich schnell auf mehrere Tausend Euro summieren.Neben der Minderung des Reisepreises stehen auch Schadensersatzansprüche wegen entgangener Urlaubsfreude im Raum. Denn der Grund für einen Großteil der Reiseänderungen liegt im Verantwortungsbereich von Aida. Der Veranstalter hat grundsätzlich für die ordnungsgemäße Verpflegung der Gäste zu sorgen, und zwar ohne, dass zur Beseitigung von Versorgungsengpässen der Reiseplan völlig durcheinander gerät. „Das Besondere und vielen Betroffenen nicht Bewusste ist, dass Entschädigungsansprüche zusätzlich zu der Minderung des Reisepreises geltend gemacht werden können. Bei einem Reisepreis von 70.000 € beliefe sich die Schadensersatzsumme schon bei Ansatz von 10 % auf immerhin 7.000 €“, merken die Verbraucherschützer von Kreuzfahrt-Anwalt.de an.Keinesfalls sollte man daher auf seine Rechte verzichten oder vorschnell „Bordguthaben“ oder kleinere Vergünstigungen für künftige Reisen als Entschädigung akzeptieren. Die Ansprüche können bis zu 2 Jahre geltend gemacht werden. Entscheidend für den Fristbeginn ist der Tag, an dem die Kreuzfahrt laut Vertrag enden sollte. Kreuzfahrt-Anwalt.de ist ein Angebot der Verbraucherschutzkanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg. Kreuzfahrt-Anwalt.de bietet Verbrauchern eine kostenfreie und unverbindliche Erstprüfung etwaiger im Raum stehender Ansprüche im Zusammenhang mit Kreuzfahrten an. Nach Erstprüfung besteht für Verbraucher die Möglichkeit, eine qualifizierte außergerichtliche Interessenvertretung gegenüber dem Anbieter zu einem garantierten Festpreis zu buchen.Entscheidend für den Erfolg eines Vorgehens gegen Großkonzerne bzw. eines „Kampfes David gegen Goliath“ ist insbesondere im Kreuzfahrtrecht die Betrachtung des Einzelfalles. Seit jeher nimmt die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg die rechtlichen Interessen von Verbrauchern in wenigen, ausgewählten Rechtsgebieten wahr, die sie auf höchstem Niveau beherrscht. So vertraten die Verbraucherschützer der Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte bereits hunderte Mandanten erfolgreich gegen Großunternehmen und erstritten wegweisende, bundesweit beachtete Entscheidungen. Kreuzfahrt-Anwalt.de – Ihr Lotse im Kreuzfahrtrecht.