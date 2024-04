Streuobstkunst erobert die Biennale in Venedig

Als Teil des offiziellen Eröffnungsprogramms der Biennale in Venedig 2024 gehen die Streuobst- und die Kunstwelt am 20. April eine Symbiose ein. Kunst rettet Streuobst, Streuobst rettet Kunst: Hochstamm Deutschland e.V., das Künstlerduo ArsCubis und das internationale Streuobst-Netzwerk feiern mit einer Annäherung der beiden Welten den Auftakt zum Tag der Streuobstwiese. Rund um den 26. April präsentieren die Streuobstheldinnen und -helden in ganz Europa mit hunderten Veranstaltungen ihre Leidenschaft.Der Streuobstanbau ist eine Kunst, anerkanntes immaterielles Kulturerbe der deutschen und österreichischen UNESCO-Kommissionen und prägende Kulturlandschaft in einem. Es zeigt sich: Nicht nur das Obst und die hohe Artenvielfalt begeistern die Gesellschaft und Engagierten. Auch die kulturellen Ökosystemleistungen von Streuobst wie Landschaftsbild, Traditionen und Feste bieten einen wichtigen Zugang zum Thema. Durch alle Zeiten hindurch finden Kunstinteressierte Streuobst als Symbol in Gemälden und Mythen. Auch heute steht Streuobst als Kulturlandschaft im Fokus und verbindet Geschichte und Gegenwart.Das Künstlerpaar Achim Großmann und Silvia Eisele alias „ArsCubis“ schaffen Kunstwerke aus Streuobstäpfeln. Wochenlang sammeln die Künstler tausende geeignete Äpfel und Birnen. Sie befreien sie von Gras, reinigen sie und sortieren sie nach Größen. Dann folgt die Trocknung – teils über Monate. Mit lichtechten Farbmitteln und mit verschiedenartigen Färbetechniken verfremden die Künstler das Obst. Neue, völlig unerwartete und beeindruckende Kunstwerke entstehen und lassen dadurch neue Interpretationen und Gestaltungsmöglichkeiten zu. Bis zu 200 Äpfel oder Birnen komponieren Großmann und Eisele zu einem Wandobjekt. Die Kunstwerke beeindruckten auch die Verantwortlichen der Biennale 2024 in Venedig. Die Kunstwelt lud das Ehepaar jetzt offiziell dazu ein, ihre Werke dort zu präsentieren. Die Kunstwerke sind während des gesamten Zeitraums der Biennale Venedig bis November 2024 im Palazzo Mora ausgestellt. Zu sehen ist auch eine Studie des geplanten Großprojektes Metamorphosis. Das geplante 100 qm große Werk wird zu einem stimmigen Gesamtbild aus 1500 bis 2000 ausgewählten Apfelfotografien aufgebaut. Das ergibt ein Gesamtbild der Streuobstwiesenäpfel in allen Erscheinungsformen - vom frischen Apfel in bunter Sortenvielfalt bis hin zu verschiedenen Zersetzungsstadien durch Pilze, Bakterien.ArsCubis und die gemeinnützige Streuobstplattform Hochstamm Deutschland e.V. laden am Eröffnungstag der Biennale zur Entdeckungsreise zum Streuobst ein – mitten ins trubelige Leben der Lagunenstadt. Treffpunkt ist die Installation „Arena for a tree“ von Künstler Klaus Littmann. Eingebettet vor dem Hintergrund des historischen Arsenale Nord, erhebt sich die temporäre Installation wie eine Arche mit einem einzigen Protagonisten in ihrer Mitte: dem Baum. Am Samstag, 20. April 2024 von 14 bis 18 Uhr bietet sich allen Interessierten in dieser einmaligen Kulisse die Möglichkeit, Streuobst mit allen Sinnen zu erleben: Streuobstkunst in Form der „Ars-Äpfel“, Geräusche, Bilder, Texte und Kostproben von der Streuobstwiese. Sie wollen auch in Venedig dabei sein? Die Streuobst- und Kunstwelt freut sich auf ein großes Streuobstnetzwerk vor Ort. Die Mitmachveranstaltung „Art Harvest: Art saves orchards – orchards save art – a symbiosis” ist gleichzeitig der Auftakt zum „Tag der Streuobstwiese“. Der europaweite Feiertag für die artenreiche Kulturlandschaft zeigt, wie besonders Streuobst für viele Menschen, als Lebensraum und in der Kultur ist.Der Valentinstag ehrt die Liebe, der „Tag der Streuobstwiese“ ehrt die Streuobstheldinnen und -helden. Überall in Europa setzen sich Menschen mit großer Leidenschaft für die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen ein. Für den Erhalt der bedrohten Ökosysteme pflegen sie die Wiesen und Bäume, bewahren alte Sorten und Traditionen und kümmern sich um die Ernte. Das alles gibt es am Tag der Streuobstwiese, am letzten Wochenende in April, für Groß und Klein zum Erleben. Alle Aktionen, von der Blütenwanderung, über die ganztägige Streuobsttagung vom Picknick und Yoga auf der Streuobstwiese bis zum Kaffee ist für Jeden in ganz Deutschland und Europa die passende Veranstaltung in der Nähe.Der Tag der Streuobstwiese wird durch Hochstamm Deutschland e.V. organisiert. Tatkräftig unterstützen die ARGE Streuobst aus Österreich, BirdLife Europe aus Brüssel und das UK Orchard Network aus dem Vereinigten Königreich. Über große Unterstützung in Venedig freuen sich Hochstamm Deutschland e.V., ArsCubis und alle internationalen Partner durch Reutter Sweets, die Stadt Calw, die Sparkasse Calw Pforzheim, Herbstreith & Fox, Streuobstinitiative Hesselberger und PhiLeo.Das Künstlerpaar Achim Großmann und Silvia Eisele alias „ArsCubis“ steht dafür, das Gegenständliche als abstrakte Darstellung mit viel Wissen, handwerklichem Können und hohem Zeiteinsatz auf neue Art zu komponieren. Großmann und Eisele haben sich in den letzten Jahren verstärkt mit den für ihre Wahlheimat Calw prägenden Streuobstwiesen auseinandergesetzt. Wochenlang sammeln und trocknen die Künstler tausende geeignete Äpfel und Birnen. Das Resultat ist faszinierend: Hunderte Sorten Äpfel und Birnen, mit allen Pilzen und Bakterien, bringen nach dem Trocknungsprozesses ganz neue Oberflächenstrukturen. Mit ver-schiedenartigen Färbetechniken verfremden die Künstler das Obst. Bis zu 200 Äpfel oder Birnen werden zu einem Wandobjekt komponiert. https://arscubis.de/ Seit dem Jahr 2000 kümmert sich die ARGE Streuobst österreichweit um die Erhaltung und Erneuerung von Streuostbestän-den. Eine Reihe namhafter Wissenschaftler und Proponenten verschiedener Institutionen sowie private Interessenten arbeiten intensiv an der Erreichung der Vereinsziele. Die ARGE Streuobst ist als gemeinnütziger Verein aufgebaut, arbeitet ehrenamtlich und finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Projektförderungen. Mit der Durchführung von Veranstaltungen, der Mitwirkung in Forschungsprojekten, Herausgabe von Publikationen, der Einrichtung von Arbeitsgruppen, Erstellung von Positi-onspapieren zum Streuobstbau und zur Erhaltung obstgenetischer Ressourcen erzielt die ARGE Streuobst Erfolge und gibt Aussicht auf Förderung des Streuobstbaus und der Erhaltung obstgenetischer Ressourcen. www.argestreuobst.at BirdLife Europe and Central Asia ist eines der sechs Regionalbüros von BirdLife International. BirdLife International ist eine weltweite Partnerschaft selbstständiger nationaler Naturschutzorganisationen mit einer großen Mitgliederzahl in 120 Staaten. BirdLife International hat es sich zur Aufgabe gemacht, wildlebende Vögel, ihre Lebensräume und die weltweite Biodiversität zu erhalten. BirdLife Europe verfügt über ein internationales Team von Mitarbeitern, die für Naturschutz, Wissenschaft, Politik, Fundraising, Kommunikation etc. zuständig sind. Die Mitarbeiter unterstützen die 48 europäischen und zentralasiatischen Bir-dLife-Partner. Durch den einzigartigen lokalen bis globalen Ansatz und die Partnerschaft mit nationalen Naturschutzorganisatio-nen bietet BirdLife Europe and Central Asia langfristige Lösungen, die der Natur und den Menschen nützen. In Deutschland ist der NABU eine der ältesten und mit mehr als 875.000 Mitgliedern und Fördernden eine der größten nationalen Partnerorgani-sationen von BirdLife. www.birdlife.org/... Das UK Orchard Network ist eine Partnerschaft von Organisationen auf den britischen Inseln, die zusammenarbeiten, um aktiv die Erhaltung von Streuobstbäumen und ihren Sorten und in ihren vielen Formen zu fördern; als einzelne Bäume, traditionelle, Streuobstwiesen und Obstgärten sowie die Biodiversität des Lebensraums Streuobstwiese zu bewahren. Das Network will den Rückgang der Biodiversität von Streuobstwiesen und Wildtieren auf den britischen Inseln umkehren, ein breiteres Verständnis des Wertes von Streuobstwiesen und unseren traditionellen Sorten zum Wohle der Tierwelt, der Menschen und unseres Erbes fördern, starke Beziehungen zwischen interessierten Organisationen aufbauen, bewährte Praktiken bei der Bewirtschaftung fördern, bei Erhalt, Pflege und Anpflanzen von Streuobstflächen beraten und unterstützen sowie als Anlaufstelle für die Ent-wicklung von Richtlinien und für Regierungsbehörden dienen. www.orchardnetwork.org.uk