Erfolgreicher Hochschulinformationstag 2026 an der Hochschule Worms

Am 25. April 2026 öffnete die Hochschule Worms erneut ihre Türen für den Hochschulinformationstag und begrüßte zahlreiche Studieninteressierte, Eltern sowie weitere Gäste auf dem Campus. Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über das Studienangebot, den Studienalltag und das Campusleben zu informieren.



Mit ihren drei Fachbereichen und einem vielfältigen Studienangebot bot die Hochschule Worms ein abwechslungsreiches Informations- und Beratungsprogramm. Von 10:00 bis 14:00 Uhr standen Mitarbeitende, Lehrende sowie Studierende bereit, um Fragen rund um Studium, Bewerbung und Karriereperspektiven zu beantworten.



Persönliche Einblicke und vielfältiges Programm



Im Mittelpunkt des Hochschulinformationstags standen persönliche Gespräche und authentische Einblicke in das Studium an der Hochschule Worms. Interessierte konnten sich über Studieninhalte, Auslandsaufenthalte, duale Studienmöglichkeiten, Bewerbungsverfahren sowie weitere Themen rund um den Studienstart informieren.



Ergänzt wurde das Programm durch Campusführungen, Kurzvorträge und zahlreiche Austauschmöglichkeiten mit Studierenden und Mitarbeitenden der Hochschule. Neben den Fachbereichen präsentierten sich auch zentrale Einrichtungen und Servicebereiche wie die Bibliothek und weitere unterstützende Angebote auf dem Campus.



Auch abseits der Informationsangebote herrschte eine lebendige und offene Atmosphäre. Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem ein Coffee-Bike, Cateringangebote sowie Eis von Eis Nonno aus Worms. Popcorn, ein Tischkicker und weitere Aktionen luden zusätzlich zum Verweilen und Austausch ein.



„Der Hochschulinformationstag bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Hochschule Worms persönlich kennenzulernen und erste Eindrücke vom Campusleben zu gewinnen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die vielen positiven Gespräche“, sagt Alexander Wachtel, Pressesprecher der Hochschule Worms.

(lifePR) (