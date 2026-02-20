Noch freie duale Studienplätze 2026
Hochschule Weserbergland bietet praxisnahes Studium erstmals auch digital an
Derzeit sind rund 500 Studierende an der HSW eingeschrieben. Die meisten von ihnen absolvieren einen der drei dualen Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre (B. A.), Wirtschaftsinformatik (B. Sc.) oder Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.). Das Studium dauert drei Jahre und kombiniert Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen in Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Energiewirtschaft, Industrie und Dienstleistungen. Zusätzlich können die Schwerpunkte Digital Services sowie Accounting and Taxation gewählt werden.
Alle Studiengänge bereiten gezielt auf berufliche Anforderungen vor. In der Betriebswirtschaftslehre erwerben die Studierenden ein umfassendes Verständnis für die Strukturen, Prozesse und Entscheidungsmechanismen in Unternehmen. Die Wirtschaftsinformatik konzentriert sich auf die technische Analyse und Gestaltung von IT-Systemen. Das Wirtschaftsingenieurwesen verbindet technische und betriebswirtschaftliche Perspektiven und qualifiziert für Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Technik, Produktionsinformatik und Management. Ab 2026 bietet die HSW die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik erstmals auch als digital duales Studium an. Die Theoriephasen finden in diesem Fall online statt. Lediglich die Prüfungsphasen finden am Hochschulstandort in Hameln statt.
Für den Studienstart im August 2026 suchen zahlreiche Partnerunternehmen noch geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Voraussetzung für ein duales Studium an der HSW ist neben der Hochschulzugangsberechtigung in Niedersachsen ein Praxisvertrag mit einem Unternehmen. Eine Übersicht über alle aktuell freien Studienplätze sowie die jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Interessierte auf der Website der HSW www.hsw-hameln.de im Bereich „Finde Dein Unternehmen“.
Weitere Informationen erhalten Interessierte auch beim nächsten Beratungsnachmittag zum dualen Studium am 14. April 2026 um 17 Uhr an der HSW. Eine Anmeldung ist bis spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn erforderlich. Details und das Anmeldeformular finden sich ebenfalls auf der Website der Hochschule.