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Ansprechpartner:in Frau Maria Schich +49 5151 955932
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Gründungs- und Nachfolgetag im Weserbergland

Der erste Schritt in die Selbstständigkeit

(lifePR) (Hameln, )
Der Traum von einem eigenen Unternehmen ist für viele Menschen ein großer Lebenswunsch. Doch der Weg in die Selbstständigkeit ist oft mit Unsicherheiten und Fragen verbunden: Wie finde ich eine tragfähige Geschäftsidee? Wo bekomme ich Finanzierungshilfen? Und was muss ich bei der Unternehmensnachfolge beachten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es am 16. November im zedita in Hameln.

Die Gründe, sich selbstständig zu machen, sind vielfältig: sei es der Wunsch nach Unabhängigkeit, die Umsetzung einer innovativen Idee oder die Übernahme eines Familienbetriebs. Doch der Weg dorthin ist nicht immer einfach. Der Gründungs- und Nachfolgetag richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen – ob als Existenzgründende, Nachfolgeinteressierte oder einfach nur Neugierige.

"Viele scheitern nicht an mangelnder Motivation, sondern an fehlendem Wissen oder Unterstützung", sagt Prof. Dr. Peter Britz, Hochschulpräsident und Projektleitung von zedita.startup. "Der Gründungs- und Nachfolgetag soll den Teilnehmenden nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Mut machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.“ Ähnlich einer Messe wird es an diesem Tag kleine Informationsstände der relevanten Stakeholder aus der Region geben sowie einen Kurzvortrag zum Thema „Gründen in schwierigen Zeiten“.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind unter https://zedita.de/... oder bei Projektmitarbeiterin Maria Schich unter der Telefonnummer 05151 9559 32 oder per E-Mail an schich@hsw-hameln.de möglich.

zedita.startup ist ein Projekt der Hochschule Weserbergland, der Handwerkskammer Hannover Projekt- und Servicegesellschaft mbH (PSG) sowie des Landkreises Hameln-Pyrmont und wird gefördert durch die Zukunftsregion Weserbergland+ mit Mitteln der Europäischen Union und des Landkreises Hameln-Pyrmont.

Die Hochschule Weserbergland (HSW) ist eine staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkreditierte private Fachhochschule in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Sie bietet im niedersächsischen Hameln duale und berufsbegleitende Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Soziale Arbeit und General Management an.

In enger Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen entwickelt und realisiert die HSW im Bereich Weiterbildung zudem Weiterbildungsprogramme für Fach- und Führungskräfte. Darüber hinaus gibt es im Bereich Forschung und Entwicklung ein Institut für Wissensmanagement, ein Interdisziplinäres Energieinstitut sowie das „Länger besser Leben.“- Institut. Alle drei Institute ermöglichen einen wertvollen Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Mit dem Zentrum für digitale Transformation und neue Arbeit (zedita) befindet sich im Kaisersaal am Hamelner Bahnhof der Transfer- und Innovationsknotenpunkt der HSW, ein Ort für neues Lernen und Arbeiten.

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