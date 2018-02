Veranstaltungen und Fachvorträge der Hochschule Osnabrück - KW 9

Hochschule Osnabrück, Campus Haste, Gebäude HR,Oldenburger Landstraße 24, 49090 OsnabrückDienstag, 27. Februar 2018, 9.30 bis 17 UhrAm Dienstag, 27. Februar, findet an der Hochschule Osnabrück der Bautechniktag 2018 zum Thema „Bauen mit Naturstein“ statt. Die Referentinnen und Referenten informieren über Besonderheiten und verschiedene Arten des Gesteins. Zudem gibt es Tipps zur Be- und Verarbeitung und zur Pflege von Naturstein. Die Tagung findet von 9.30 bis 17 Uhr am Campus Haste (Gebäude HR, Oldenburger Landstraße 24, 49090 Osnabrück) statt. Die Teilnahme kostet 140 Euro, Mitglieder des Freundeskreises zahlen 120 und Studierende 30 Euro. Anmeldungen werden noch entgegengenommen auf www.hs-osnabrueck.de/de/ilos/tagungen/osnabruecker-bautechniktag Hochschule Osnabrück, Campus Haste, Gebäude HR,Oldenburger Landstraße 24, 49090 OsnabrückMittwoch, 28. Februar 2018, 10 Uhr bisDonnerstag, 1. März 2018, 16.30 UhrAm Mittwoch, 28. Februar, und am Mittwoch, 1. März, finden an der Hochschule Osnabrück die Sportplatztage 2018 statt. Unter dem Motto „Instandhaltung von Sportanlagen“ referieren Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Industrie, Architektur und Vereinswelt zu verschiedenen Möglichkeiten der Erneuerung veralteter Sportstätten. Vorgestellt werden auch aktuelle Fallbeispiele. Die Tagung findet am Campus Haste (Gebäude HR, Oldenburger Landstraße 24, 49090 Osnabrück) statt und startet am Dienstagmorgen um 10 Uhr. Die Teilnahme kostet für beide Tage 250 Euro, Mitglieder des Freundeskreises zahlen 200, Studierende und Auszubildende 70 Euro. Anmeldungen werden noch entgegengenommen auf www.hs-osnabrueck.de/de/ilos/tagungen/osnabruecker-sportplatztage KW 9 – AnmeldefristMit der Bitte um VeröffentlichungInnovationsCentrum Osnabrück, Raum Curie,Albert-Einstein-Straße 1, 49076 OsnabrückDonnerstag, 15. März 2018, 10 bis 15.30 UhrAm Donnerstag, 15. März, veranstaltet das Enterprise Europe Network gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück und dem EU-Japan Centre for Industrial Cooperation einen Workshop zum Thema „Business mit Japan: Lohnt sich das, was ist zu beachten?“. Für europäische Unternehmen birgt das Geschäft mit Japan einige Herausforderungen: angefangen bei der ersten Kontaktaufnahme über die Kommunikation bis hin zu der anderen Art des Managements. In dem interaktiven Workshop lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daher Wissenswertes über die Geschäftskultur in Japan sowie über die Chancen und Risiken des japanischen Marktes. Expertinnen und Experten geben praxisnahe Einblicke, wie die Zusammenarbeit mit japanischen Unternehmen gelingen kann. Die Veranstaltung findet von 10 bis 15.30 Uhr im InnovationsCentrum Osnabrück (Raum Curie, Albert-Einstein-Straße 1, 49076 Osnabrück) statt. Der Workshop richtet sich grundsätzlich an alle Interessierten, in erster Linie aber an Unternehmen. Für die Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen ist die Teilnahme kostenfrei. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung sind erhältlich unter www.hs-osnabrueck.de/de/veranstaltungen/2018/03/workshop-business-mit-japan-lohnt-sich-das-was-ist-zu-beachten