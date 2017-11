Veranstaltungen und Fachvorträge der Hochschule Osnabrück - KW 49

Hochschule Osnabrück, Caprivi-Campus, Gebäude CF, Raum 0211,Caprivistr. 30 A, 49076 OsnabrückDienstag, 5. Dezember 2017, 16 bis 17.30 UhrVor einem Jahr wurde das Kammergesetz für Heilberufe in der Pflege im niedersächsischen Landtag verabschiedet, das für Pflegende und Zupflegende in Niedersachsen rechtswirksame und bindende Auswirkungen hat. Die Hochschule Osnabrück lädt am Dienstag, 5. Dezember von 16 bis 17.30 Uhr, zu einer Veranstaltung ein, bei der Mitglieder des Errichtungsausschusses über die anstehenden Veränderungen in der Pflege, die mit der Kammerbildung einhergehen, informieren. Welche Aufgaben hat die Pflegekammer? Wird sich der Berufsalltag durch die Arbeit dieser Institution verändern? Welche Chancen und Pflichten habe ich als Pflegende bzw. Pflegender in Niedersachsen? Wo ist meine Stimme vertreten und wie wird die Selbstverwaltung der Pflege organisiert? Die Info-Veranstaltung findet am Caprivi-Campus (Gebäude CF, Raum 0211, Caprivistraße 30 A) statt. Der Eintritt ist frei.Hochschule Osnabrück, Campus Westerberg, Gebäude AB, Aula,Albrechtstraße 30, 49076 OsnabrückFreitag, 8. Dezember 2017, ab 15 UhrSie arbeiten gerne mit jungen Menschen zusammen und interessieren sich für Themen an der Schnittstelle zwischen Bildungs-, Forschungs- und Managementaufgaben? Sie haben promoviert oder werden dies in absehbarer Zeit tun? Dann könnte der Beruf einer Professorin oder eines Professors an einer Fachhochschule ein interessantes Berufsfeld für Sie sein. Die Hochschule Osnabrück lädt alle Interessierten am Freitag, 8. Dezember ab 15 Uhr, zu einer Info-Roadshow des Hochschulnetzwerkes UAS7 ein, um sich über das Berufsbild und die Entwicklungsmöglichkeiten einer FH-Professur informieren. Die Roadshow findet in der Aula am Campus Westerberg (Gebäude AB, Albrechtstraße 30) statt. Die Anmeldung ist online unter www.hs-osnabrueck.de/de/fh-professur/anmeldung/ möglich.