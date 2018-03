800 neue Studierende entscheiden sich für die Hochschule Osnabrück

„Sie können von uns eine große Praxisnähe, forschungsstarke Lehre und viele Impulse für Ihre persönliche Weiterentwicklung erwarten.“ Mit diesen Worten begrüßte Hochschulpräsident Prof. Dr. Andreas Bertram die neuen Studierenden der Hochschule Osnabrück zum Sommersemester 2018. Rund 800 Erstsemester beginnen an den Fakultäten Ingenieurwissenschaften und Informatik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ihr Studium und wurden jetzt in einer stimmungsvollen Feier in der Aula der Hochschule begrüßt.



Oberbürgermeister Wolfgang Griesert freute sich besonders, dass viele Studierende auch aus dem überregionalen Umfeld sich für ein Studium in der Friedensstadt entschieden haben. So wie Mai Anh Pham. Sie kommt aus Heilbronn und beginnt ihr Studium der Internationalen Betriebswirtschaft. „Die Hochschule wirkt auf mich sehr modern und innovativ. Wegen der guten Ausstattung und der Vertiefung Eventmanagement habe ich mich für Osnabrück entschieden.“ Tom Daniek schließt an der Hochschule Osnabrück seinen Master in Informatik – Verteilte und mobile Anwendungen an. „In Osnabrück habe ich einen Halbtagsjob gefunden, den ich gut mit dem Master kombinieren kann.“



Hochschulpräsident Bertram verwies außerdem auf die zahlreichen Projekte zum Mitgestalten und die Unterstützungsangebote: „Ein Studium in der Regelstudienzeit ist kein alleiniges Qualitätsmerkmal.“ Poetry Slamer Tom Herter ermunterte die Erstsemester neben all dem Optimierungswahn auch mal „fröhlich zu scheitern“.



Auch Dr. Kerime Faris-Lewe vom Studentenwerk Osnabrück und die Vertreterinnen und Vertreter vom Allgemeinen Studierendenausschuss und den Fachschaften hießen die Studienanfängerinnen und –anfänger willkommen. Für ausgelassene Stimmung sorgten die Band FiveOnTheFloor vom Institut für Musik und Moderator Benjamin Häring vom Institut für Theaterpädagogik. Vor der Begrüßungsfeier konnten sich die Erstsemester auf dem Info-Markt an rund 40 Ständen über verschiedene Angebote rund um das Studium an der Hochschule und in der Stadt informieren.

