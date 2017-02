51. Gartenbauwissenschaftliche Jahrestagung in Osnabrück

Von Mittwoch, 1. März um 8:30 Uhr bis Samstag, 4. März um 16 Uhr, findet die Jahrestagung der Deutschen Gartenbauwissenschaftlichen Gesellschaft (DGG) und des Bundesverbands der Hochschulabsolventen und Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur (BHGL) in der Hochschule Osnabrück statt. Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Thema „Der Beitrag gartenbaulicher Produkte zur Ernährung und Gesundheit“. Die DGG und BHGL Jahrestagung ist eine gartenbauwissenschaftliche Tagung, an der mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland teilnehmen. Untersuchungs- und Forschungsergebnisse aus allen gartenbaulichen Disziplinen werden in Workshops, Vorträgen und auf wissenschaftlichen Postern vorgestellt und diskutiert. Interessierte können sich noch am Tag der Veranstaltung anmelden. Die Tagungsgebühr beträgt 165 Euro bzw. 75 Euro für Studierende. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hs-osnabrueck.de/dgg-bhgl-jahrestagung-2017 Hochschule Osnabrück, Campus Haste, Gebäude HR, Oldenburger Landstraße 24, 49090 OsnabrückMittwoch, 1. März 2017 um 8:30 Uhr bis Samstag, 4. März 2017 um 16 Uhr