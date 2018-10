2. Aktualisierung des Expertenstandards "Entlassungsmanagement in der Pflege"

11.10.18

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Bärbel Dangel (Akkon-Hochschule, Berlin) hat sich eine 15-köpfige Expertenarbeitsgruppe mit dem aktuellen Stand des Wissens zum Thema auseinandergesetzt und den vorliegenden Entwurf zum Expertenstandard in der Gruppe konsentiert.Mit der Konsultationsfassung wird nun interessierten Personen aus Pflegepraxis und -wissenschaft sowie anderen Gesundheitsberufen die Möglichkeit gegeben, sich zur Aktualisierung zu äußern.Die eingegangenen Hinweise werden vom wissenschaftlichen Team des DNQP und den Mitgliedern der Expertenarbeitsgruppe ausgewertet und für die abschließende Bearbeitung des aktualisierten Expertenstandards berücksichtigt. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2019 geplant.Daran schließt sich ein Praxisprojekt an, in dessen Verlauf Krankenhäuser bei der Umsetzung des aktualisierten Expertenstandards begleitet sowie Indikatoren zum pflegerischen Entlassungsmanagement erprobt werden sollen. Die Erkenntnisse aus dem Praxisprojekt werden im Februar 2020 im Rahmen eines Workshops vorgestellt.