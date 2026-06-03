Präsident der Hochschule Osnabrück in Vorstand der Landeshochschulkonferenz gewählt

Die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen (LHK) hat ihren Vorstand neu aufgestellt. Auf der Plenarsitzung am 18. Mai wurde Prof. Dr. Alexander Schmehmann, Präsident der Hochschule Osnabrück, als neues Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender der LHK gewählt. In dieser Funktion vertritt er künftig die Interessen der niedersächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW). Die Wahl erfolgte im Zuge einer Nachbesetzung des Vorstandes. Gleichzeitig wählte die LHK Prof. Dr. Volker Epping, Präsident der Leibniz Universität Hannover, einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Er folgt auf Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl, Präsidentin der Universität Osnabrück, die zum 1. Oktober die Leitung der Universität Münster übernimmt und somit nicht mehr für die niedersächsische LHK zur Verfügung steht.



Stimme der Hochschulen in Niedersachsen stärken



Die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen vertritt mit ihren 21 Mitgliedshochschulen die gemeinsamen Interessen der niedersächsischen Hochschulen gegenüber Politik, Gesellschaft und Öffentlichkeit. Im Vorstand arbeiten Vertreter*innen unterschiedlicher Hochschultypen zusammen, um die hochschulpolitischen Positionen des Landes abzustimmen und weiterzuentwickeln. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Kolleg*innen und auf die neue Aufgabe im Vorstand der Landeshochschulkonferenz. Die Hochschulen stehen vor großen Herausforderungen – von der Fachkräftesicherung über die Digitalisierung bis hin zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Gerade die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften leisten dabei einen wichtigen Beitrag, weil sie wissenschaftliche Erkenntnisse unmittelbar in die Praxis tragen. Diese Perspektive möchte ich in die Arbeit der LHK einbringen“, sagt Schmehmann.



Hochschulen gestalten Zukunft aktiv mit



Als stellvertretender Vorsitzender wird Schmehmann insbesondere die Interessen der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften vertreten. Er folgt auf Dr. Marc Hudy, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hat. „Die niedersächsischen Hochschulen arbeiten seit vielen Jahren vertrauensvoll und konstruktiv zusammen. Diese enge Kooperation über Hochschultypen hinweg ist eine große Stärke unseres Wissenschaftsstandorts. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kolleg*innen im Vorstand die Zukunft der Hochschullandschaft in Niedersachsen aktiv mitzugestalten“, so Schmehmann weiter. Neben dem neuen Vorsitzenden Volker Epping und dem stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Sascha Spoun, Präsident der Leuphana Universität Lüneburg, sowie Prof. Dr. Ana Dimke, Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, an. Die aktuelle Amtszeit des Vorstands läuft zunächst bis Ende 2026. Die Landeshochschulkonferenz versteht sich als gemeinsame Stimme der niedersächsischen Hochschulen und begleitet zentrale Entwicklungen in Wissenschaft, Forschung, Lehre und Transfer.

(lifePR) (