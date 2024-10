GROWTH Convention: "Nachhaltige Materialien: Klimaneutral in die Zukunft?"

Die Growth Convention ist eine mittlerweile viel beachtete regionale Branchenveranstaltung des Transferprojekts GROWTH der Hochschule Osnabrück und widmet sich wichtigen Zukunftsthemen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.• Datum: Donnerstag | 24. Oktober 2024• Uhrzeit: 14 bis 18 Uhr• Ort:| GMH Gruppe, Neue Hüttenstraße 1, 49124 Georgsmarienhütte• 14:00 Uhr | Musikalischer Impuls• 14:10 Uhr | Vorstellung Transferprojekt Growth der Hochschule Osnabrück• 14:15 Uhr | Keynote Dr. Alexander Becker (CEO GMH Gruppe)• 14:40 Uhr | Keynote Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krupp (Leiter IEHK, RWTH Aachen)• 15:00 Uhr | Kaffeepause• 15:30 Uhr | Acht Pitches in jeweils vier Minuten:• 16:30 Uhr | World Café• 17:30 Uhr | ErgebnispräsentationWir brauchen innovative Werkstoffe für eine klimafreundliche Zukunft. Das gilt vom grünen Stahl bis zur biokompatiblen Keramik. Der steigende Nachhaltigkeitsdruck ist inzwischen bis in die kleinsten Wertschöpfungsbereiche, auch in unserer Region, zu spüren. Aber, wie bringen wir Energiewende, Klimaschutz und industriellen Fortschritt zusammen? Diesen Fragen geht die GROWTH Convention in einem abwechslungsreichen Programm aus Keynotes, Kurzvorträgen und Diskussionsrunden nach: Wie kann sie aussehen, die Zukunft der materialherstellenden und -verarbeitenden Industrie, welche Lösungen gibt es bereits?19 Prozent der umsatzstärksten Unternehmen der Branche in Niedersachsen sind in der Region Osnabrück-Lingen tätig, darunter ein Großteil aus dem Bereich der Materialverarbeitung und Werkstoffentwicklung. Sie schaffen tausende Arbeitsplätze. Zusätzlich an Bedeutung gewinnt die Materialwirtschaft durch den wachsenden Wasserstoffstandort in Lingen, der als größter Produzent in Deutschland die regionale Metallverarbeitung effektiv prägt.Im Fokus der Convention stehen deshalb nachhaltige Werkstoffe und zukunftsweisende Technologien, die die Produktion klimafreundlicher gestalten. Ein besonderes Highlight ist das Thema "Grüner Stahl", der aus grünem Wasserstoff und recyceltem Stahlschrott produziert wird und damit einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leistet. Hier ist die GMH Gruppe in Georgsmarienhütte ein bedeutender Impulsgeber für Innovationen in der Region.Neben Metallen spielen auch Kunststoffe und Keramiken eine zentrale Rolle in der Material-entwicklung. Die Vielfalt und Innovationskraft dieser Werkstoffe werden auf der Convention in mehreren Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis präsentiert.Unternehmen müssen ihre Produktionsprozesse klimafreundlicher gestalten und gleichzeitig wirtschaftlich bleiben. Die Ökobilanzierung von Prozessketten – also die Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg – ist für das Ziel Emissionen zu senken und nachhaltige Innovationen voranzutreiben entscheidend.Expert*innen aus Wissenschaft, Unternehmen und Start-Ups beleuchten aktuelle Herausforderungen in der Materialverarbeitung, von der Metallerzeugung über Kunststofftechnik bishin zur Dentaltechnologie. In spannenden „Pitches“ geben sie Einblicke in das, was sie in ihrer täglichen Arbeit bewegt. Im anschließenden Diskussionsformat „World Café“ können sich Besucherinnen und Besucher austauschen, diskutieren und wertvolle Kontakte knüpfen.Die GROWTH Convention wird zweimal im Jahr zu unterschiedlichen Themen vom Projekt GROWTH der Hochschule Osnabrück organisiert. Sie bietet eine einzigartige Plattform, auf der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Unternehmen und Start-ups zusammen kommen, um über innovative Ideen, aktuelle Trends und wichtige Zukunftsthemen zu diskutieren. Die Convention ermöglicht den Austausch von Wissen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft: Forschende können ihre Ergebnisse einem breiten Publikum vorstellen, während Unternehmen und Start-ups ihre Projekte und Ansätze präsentieren. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen für aktuelle gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen zu entwickeln und so die Region Osnabrück-Lingen und darüber hinaus nachhaltig zu stärken.Wenn Sie an der Growth Convention als Medienvertreter*in oder Vertreter*in ihrer Institution teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Anmeldung über unsere Website:Das detaillierte Programm der Convention, auch zum Download, finden Sie unter: