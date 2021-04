Lust aufs Studium? Online-Infotag der HWG LU am 6. Mai 2021

Abi geschafft und nun Lust aufs Studium? Die HWG LU bietet am Donnerstag, dem 6. Mai 2021, von 17.00 bis 19.30 Uhr allen Studieninteressierten die Möglichkeit, sich online über die Hochschule und ihr breites Studienangebot in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Sozial- und Gesundheitswesen zu informieren – von Betriebswirtschaftslehre in all ihren Facetten über Logistik und Wirtschaftsinformatik bis hin zu Sozialer Arbeit und Gesundheitswesen.Daneben gibt es Infos rund um Zulassung, Bewerbung und Studierendenleben. Im Live-Chat stehen Studierende den Studieninteressierten Rede und Antwort.Die HWG LU stellt mit ihren rund 4.800 Studierenden eine bestens vernetzte Institution in der vielfältigen Hochschullandschaft der Metropolregion dar. Sie bietet ein breites Spektrum an interessanten Studiengängen in den Bereichen Betriebswirtschaften, Sozial- und Gesundheitswesen vom Bachelor über Master bis hin zu dualen und international ausgerichteten Studiengängen.Kleine Lerngruppen und hochschuldidaktisch geschulte Lehrkräfte garantieren den persönlichen Kontakt zu den Lehrenden und die effiziente Vermittlung von Fachwissen, Methodenlehre und sozialen Kompetenzen.Praxisorientierung, Forschungsstärke sowie regionale und internationale Vernetzung mit Institutionen, Partnerhochschulen, gesellschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen zeichnen sie aus und eröffnen den Studierenden beste Chancen für den späteren Berufseinstieg.