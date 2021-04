Interdisziplinäre Jubiläums-Ringvorlesung geht online weiter

Unter dem Motto „Wir gestalten Zukunft – seit 50 Jahren“ setzt die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) im April und Mai ihre interdisziplinäre Online-Ringvorlesung zum Jubiläumsjahr fort: Am Donnerstag, dem 29. April 2021, um 17.00 Uhr referiert Prof. Dr. Gösta Jamin, Professor am Fachbereich Dienstleistungen und Consulting, zum Thema „Nie alles auf eine Karte – was man aus der Portfoliotheorie zur Kapitalanlage für die Energiewende lernen kann“.Eine Woche später, am 6. Mai 2021, diskutiert dann ebenfalls um 17.00 Uhr Asien-Experte Dr. Manuel Vermeer vom renommierten Ostasieninstitut (OAI) der Hochschule die hoch aktuelle Frage „USA first oder China first? Wird China die Weltmacht Nr.1 werden und wie gehen wir damit um?“Alle Vorlesungen der Jubiläumsreihe finden als virtuelles Format statt, sind kostenfrei und stehen allen Interessierten offen; eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen bitte unbedingt erforderlich: Nach Anmeldung geht den Teilnehmenden im Vorfeld der Vorträge der Veranstaltungslink per Mail zu.