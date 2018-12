Die Königin der Instrumente: Vierte Vorlesung der Kinderuniversität Weimar dreht sich um die Klangvielfalt der Orgel

07.12.18

Die Kinderuniversität Weimar lädt zu ihrer 4. und letzten Vorlesung im Wintersemester in die Weimarer Musikhochschule ein. Dort wird amder Organist Hans Christian Martin die Orgel vorstellen – ein Instrument, das gern als „Königin der Instrumente“ bezeichnet wird. Anhand vieler Klangbeispiele können die Kinder die klangliche Vielfalt der Orgel erleben und erfahren, wie sie technisch funktioniert.Befragt danach, was ihm an seiner Arbeit besonderen Spaß macht, antwortet: „Einen großen Raum mit ganz verschiedenen Klängen auszufüllen und die Werke großer Meister wie Bach zu spielen.“ Der Lehrbeauftragte an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar empfindet selbst große Begeisterung für dieses besondere Instrument und möchte seine Leidenschaft bei der Kinderuni-Vorlesung an die Kinder vermitteln.Kinder, die in diesem Semester alle Nachmittagsvorlesungen der Kinderuni besucht haben, bekommen am Ende der Veranstaltung dieverliehen, Kinder, die zwei Studienjahre kontinuierlich dabei waren, erhalten den Kinderuni-Master.Die Vorlesung kostet, Kurzentschlossene können gern ohne Anmeldung kommen. Gruppen melden sich bitte an unter Tel.: 03643-581191Die Kinderuniversität Weimar wird von einemorganisiert. Dazu zählen die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, die Bauhaus-Universität Weimar, das Deutsche Nationaltheater Weimar, die Volkshochschule, das Kinderbüro und das Amt für Familie und Soziales der Stadt Weimar.der Kinderuniversität Weimar ist der Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist Prof. Dr. Harald Lesch.der Kinderuniversität Weimar sind die Thüringische Landeszeitung, die Thüringer Allgemeine und das Erlebnisheft „GEOlino“.unter www.kinderuni-weimar.de