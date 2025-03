ProWein 2025: Weincampus präsentiert neuen Masterstudiengang und greift aktuelle Trends durch Talk&Taste Sessions auf

Vom 16. bis 18. März 2025 stellt sich der Weincampus Neustadt erneut auf der ProWein in Düsseldorf vor. Die weltweit größte Weinhandelsmesse ist Plattform für nationale und internationale Weinerzeuger, um Handelsbeziehungen aufzubauen, zu erweitern und neue Trends aufzugreifen. Besonders die Weiterbildungsmöglichkeiten am Weincampus waren beim internationalen Messepublikum von großem Interesse.



In mehreren Talk & Taste Sessions wurde am Weincampus-Stand vor einem internationalen Publikum diskutiert und verkostet. Juliane Schäfer, Weincampus-Alumna und Prof. Dr. Ulrich Fischer stellten Low- und No-Alcohol Weine des Staatsweingut mit Johannitergutes Neustadt vor. Der Besuch von zahlreichen Gästen sprach für das wachsende Interesse am Thema. In der Sparkling wines Session präsentierte Weincampus-Alumnus Nico Brandner, Betriebsleiter bei Griesel & Compagnie in Bensheim, die Einzigartigkeit von Winzersekten aus Deutschland. Zum Thema Innovative Wines for a sustainable future stellte Alumna Nadine Poss gemeinsam mit Doktorandin Katharina Kleiner neue Weinstile vor und überzeugte das Publikum davon, dass Nachhaltigkeit auch schmeckbar sein kann. Der Weincampus zeigte sich gewohnt innovativ und aufgeschlossen gegenüber Trends. Alumna Anna Plorin stellte gemeinsam mit Prof. Dr. Laura Ehm neue Verfahren der Herstellung von Gin vor.



Am Weincampus studieren heißt, Wein mit maximalem Praxisbezug zu erfahren. Drei Studiengänge mit Wein-Schwerpunkt umfassen das Portfolio des Weincampus. Dem Messepublikum wurde der an die aktuellen Entwicklungen der Weinbranche überarbeitete Masterstudiengang Viticulture and Enology vorgestellt, der mit wissenschaftlichen und internationalen Handlungskompetenzen aufwartet. Die Studierenden beschäftigen sich im neuen Masterstudiengang insbesondere mit den Themen Klimawandel, Umweltschutz und Ressourcenschonung im Spannungsfeld mit Technologieentwicklung, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz.



Am Dienstag Vormittag, dem letzten der drei Messetage, überreichte Fair’n Green e.V. den Carlo Thesis Awards an zwei Weincampus-Alumni. Ausgezeichnet wurden herausragende Forschungsarbeiten zum Thema Nachhaltigkeit im Weinbau. Über die Auswahl der Thesen entscheidet eine Jury aus elf Fachleuten der Weinbranche. MBA Absolventin Sonja Behrens überzeugte die Jury mit ihrer Masterthesis mit dem Titel „How architecture can contribute to a sustainable wine cellar: Competitive advantages and economic benefits - a multiple case study of five wineries in Southwest Germany“. Maurice Prehn, Absolvent im Bachelorstudiengang Weinbau und Oenologie, wurde für seine Bachelorthesis mit dem Titel „Sachstand im Jahr 2023 zur Nutzung von Photovoltaikanlagen in der Deutschen Weinbranche“ gewürdigt.

