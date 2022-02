Workshop "Wie finde ich ein passendes Studium?" hat noch freie Plätze

Für viele Menschen in der Studienorientierungsphase ist die Auseinandersetzung mit der Frage: „Wie finde ich ein passendes Studium?“ nicht so einfach zu bewerkstelligen. Mit dem gleichnamigen Workshop im Online-Format unterstützt die Hochschule Bremen (HSB) Studieninteressierte dabei, ihre Interessen, Stärken und Visionen herauszufinden, mögliche Berufsziele zu identifizieren sowie passende Studienrichtungen und Studiengänge zu recherchieren. Der nächste Online-Workshop startet am Donnerstag, dem 10. März 2022, von 10:30 bis 13:00 Uhr.Ergänzend zu diesem Online-Workshop informieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorab mit Hilfe einer Online-Vorbereitung über wichtige Themen rund um das System Hochschule, Bewerbung, Kosten, Finanzierung usw. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, ebenso die Online-Vorbereitung. Nähere Informationen, weitere Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung: https://t1p.de/0i4z Die Hochschule Bremen bietet auch regelmäßig Online-Seminare mit Infos rund um ein Studium, Bewerbung und Zulassung für Studieninteressierte und Eltern an. Die kommenden Veranstaltungen finden sich hier: https://t1p.de/viie