"Wie finde ich ein passendes Studium?"- Nächster Workshop zur Studienorientierung am 3. März

Für viele Menschen in der Studienorientierungsphase ist die Frage: „Wie finde ich ein passendes Studium?“ nicht so einfach zu beantworten. Mit dem gleichnamigen Workshop unterstützt die Hochschule Bremen Studieninteressierte dabei, ihre Interessen, Stärken und Visionen herauszufinden, mögliche Berufsziele zu identifizieren sowie passende Studienrichtungen und Studiengänge zu recherchieren. Der nächste Workshop startet am Dienstag, dem 3. März 2020, von 14 bis 19 Uhr. Ergänzend zu diesem halbtägigen Präsenz-Workshop informieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Hilfe einer Online-Vorbereitung über wichtige Themen wie das System Hochschule, Bewerbungsverfahren, Kosten, Finanzierung usw.Die Kosten für den Präsenz-Workshop betragen 15 Euro, die Online-Vorbereitung ist kostenlos. Weitere Informationen und Online-Anmeldung: www.hs-bremen.de/studienorientierung Die weiteren Termine im Frühjahr 2020: Mittwoch, 1. April, 10 bis 15 Uhr (Osterferien in Bremen und Niedersachsen) und Mittwoch, 6. Mai, 14 bis 19 Uhr.Die Workshop-Reihe „Wie finde ich ein passendes Studium?“ wird gemeinsam von der Studienberatung und dem Zentrum für Lehren und Lernen der Hochschule Bremen durchgeführt. Informationen auch bei der Zentralen Studienberatung der Hochschule Bremen: 0421 5905-2022, kristina.seifert@hs-bremen.de