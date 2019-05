Pressemitteilung BoxID: 754029 (Hochschule Bremen)

Vom Technikum zur Hochschule Bremen - 125 Jahre Ingenieurausbildung in Bremen

13. Juni, 17 Uhr: "Dieselabgase, Problematik und Nachbehandlung" Öffentlicher Schiffbau-Vortrag

Das STRAAK-Forum der Fachrichtung Schiffbau und Meerestechnik an der Hochschule Bremen lädt zu einem öffentlichen Fachvortrag ein. Am Donnerstag, dem 13. Juni 2019, referiert um 17 Uhr Thomas Lage (Nexadus GmbH, Bremen) über das Thema: „Dieselabgase, Problematik und Nachbehandlung“. Veranstaltungsort: Hochschule Bremen, Neustadtswall 30, Seminarcontainer R 01 auf dem Parkplatz neben dem AB-Gebäude (Hochhaus). Der Eintritt ist frei.



Das STRAAK-Forum ist eine Vortragsreihe der Fachrichtung Schiffbau und Meerestechnik an der Hochschule Bremen. Es findet regelmäßig an jedem zweiten Donnerstag im Monat an der Hochschule Bremen während der Vorlesungszeit als Plattform zum Austausch zwischen Studierendenschaft und Industrie statt.

