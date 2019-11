Pressemitteilung BoxID: 773903 (Hochschule Bremen)

"Tag des Stipendiums" am 7. November an der Hochschule Bremen

Informationen über Fördermöglichkeiten während des Studiums

Bereits zum achten Mal lädt die Hochschule Bremen zusammen mit der Bremer Gruppe der Initiative „Arbeiterkind.de“ zum Tag des Stipendiums auf den Campus Neustadtswall 30 ein. Der Tag des Stipendiums findet am Donnerstag, dem 7. November 2019, in der Cafeteria auf dem Campus Neustadtswall 30 statt. Von 16 bis 19 Uhr haben Studierende und weitere Interessierte die Möglichkeit, sich auf der Stipendienmesse mit 15 Informationsständen direkt vor Ort mit Stipendiatinnen und Stipendiaten zu Fragen rund ums Stipendium auszutauschen. Parallel können sich Besucherinnen und Besucher in drei Vorträgen zu Stipendien und Fördermöglichkeiten von Auslandsaufenthalten informieren.



Um 16 Uhr beginnt die Vortragsreihe mit einem Beitrag von ArbeiterKind.de, in dem ein Überblick über Stipendien gegeben wird. Darüber hinaus werden Informationen zu BAFöG, Auslandsstudium, Deutschlandstipendium, arbeits- und sozialrechtlichen Fragen sowie zum Aufstiegsstipendium bereitgestellt. Auch die Hochschule Bremen und die Bremer Gruppe von ArbeiterKind.de sind mit einem eigenen Stand vertreten. In den letzten Jahren war die Veranstaltung mit rund 300 Studierenden, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern sehr gut besucht.



Vorträge:

16:00 Uhr: Stipendien – Ein Überblick (ArbeiterKind.de)

16:45 Uhr: Fördermöglichkeiten von Auslandsaufenthalten (International Office)

17:30 Uhr: Stipendien – Ein Überblick (ArbeiterKind.de)



Über Arbeiterkind.de:

Die gemeinnützige Initiative "ArbeiterKind.de" ermutigt Schülerinnen und Schüler aus Nicht-Akademischen Familien zum Studium und unterstützt sie vom Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Studienabschluss. Acht Jahre nach der Gründung durch Katja Urbatsch hat die Initiative bundesweit über 6.000 ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren in 70 Regionalgruppen. In Bremen führt die Regionalgruppe monatliche Sprechstunden, Schulvorträge, Workshops und Messe-Stände durch und die ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren begleiten Studierende während des Studiums.



Wahrscheinlichkeit eines Studiums:

In Deutschland lässt sich die Wahrscheinlichkeit, ob ein Kind studieren wird, am Bildungsstand der Eltern ablesen: Laut der aktuellen Sozialstudie des deutschen Studentenwerks nehmen von 100 Akademikerkindern 71 ein Studium auf. Dagegen studieren von 100 Nicht-Akademikerkindern lediglich 24, obwohl doppelt so viele die Hochschulreife erreichen. Die finanzielle Belastung ist dabei nur einer von vielen Gründen, die diese Abiturienten von einem Studium abhalten.

