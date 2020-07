Nachwuchs gesucht?

Unter dem Motto „Das Beste aus beiden Welten“ können Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Büromanagement, Groß- und Außenhandel oder E-Commerce seit 2016 mit dem siebensemestrigen dualen Studium Management im Handel (DSMiH) B.A. der Hochschule Bremen hochqualifizierte und handelsaffine Studierende im eigenen Hause praktisch ausbilden und damit frühzeitig an ihr Unternehmen binden. Zugleich absolvieren die Studierenden ein praxisorientiertes vollwertiges Studium an der Hochschule Bremen und wenden das dort erworbene theoretische Wissen in der sich jeweils anschließenden Praxisphase sofort an.In einem ca. zwölfwöchigen Rhythmus wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule Bremen und Praxisphasen im Unternehmen ab. Im fünften Semester sind die Studierenden komplett im Unternehmen und absolvieren zudem einen zwölfwöchigen Auslandsaufenthalt.Abgeschlossen wird das Studium mit dem Hochschulabschluss (Bachelor of Arts), zusätzlich ist auch der Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf möglich (Kaufmann/Kauffrau Einzelhandel, Büromanagement, Groß- und Außenhandel oder E-Commerce).Die Hochschule Bremen lädt interessierte Unternehmensvertreterinnen und -vertreter herzlich zu einer Online-Informationsveranstaltungen ein: Dienstag, 11. August 2020, 10 bis 12 Uhr, oder alternative am Donnerstag, dem 3. September 2020, 10 bis 12 Uhr.Die Info-Veranstaltungen finden über Zoom statt. Benötigt wird hierfür ein Rechner mit Internetzugang, Mikrofon und Kamera (zur Not auch ohne Kamera, dann wird anstelle eines Bildes eine schwarze Kachel angezeigt) oder alternativ einfach ein Smartphone mit Internetzugang. Kurz vor dem Termin schickt die Hochschule einen Link mit den Zugangsdaten zu, mit denen man sich einwählen kann.Anmeldung per E-Mail bis zum 10. August bzw. 2. September bei Corinne Trümpler ( corinne.truempler@hs-bremen.de ).