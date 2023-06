Nachhaltig planen und bauen: Dr. Daniela Konrad ist seit Mai 2023 neue Professorin der HSB

Fragen nach einer nachhaltigen Entwicklung bestimmen das gesamtgesellschaftliche Handeln. Dabei sind Städte und ihre Bauwerke maßgebliche Wegweiser für die ökologische, ökonomische und soziokulturelle Entwicklung der Gesellschaft. Eine Expertin auf diesem Gebiet ist Prof. Dr. Daniela Konrad. Die Wissenschaftlerin für nachhaltige Bauweisen im urbanen Kontext ist eine von vier neuen Professor:innen, die die Hochschule Bremen (HSB) in diesem Sommersemester berufen hat.



„Nachhaltiges Bauen beruht auf einer grundsätzlich positiven Haltung gegenüber dem Gebäudebestand. Dafür benötigen wir einen Paradigmenwechsel von einer Abriss- und Neubau- zu einer Umbaukultur“, ist die Wissenschaftlerin der Fakultät 2 – Architektur, Bau und Umwelt überzeugt. Sie führt weiter aus: „Nachhaltig zu planen und zu bauen bedeuten für mich, verfügbare Ressourcen für die Errichtung und Nutzung von Gebäuden und Lebensräumen, die eine hohe Lebensqualität ermöglichen, effizient einzusetzen.“ Denn Bauen bindet beziehungsweise verbraucht Ressourcen. Darüber hinaus gelte es, die Vielschichtigkeit der Anforderungen an eine nachhaltige Stadtentwicklung interdisziplinär zu betrachten, so die Expertin.



„Eine Brückenbauerin zwischen Theorie und Praxis“



„Klimawandel, die Energiewende, bezahlbarer Wohnraum und Lebensqualität stellen heute neue Anforderungen an Stadtentwicklung und bauen“, sagt HSB-Rektorin Prof. Dr. Karin Luckey. „Sozial-ökologische Fragestellungen sind fester Bestandteil an der HSB in Studium, Forschung und Transfer. Prof. Dr. Daniela Konrad ist eine Brückenbauerin zwischen theoretischem Wissen und (entwurfs-) praktischem Handeln“, so die Rektorin.



Durch ihre langjährige selbständige Tätigkeit als entwerfende und die Bauausführung begleitende Architektin und als beratende Ingenieurin im Bereich Bauphysik hat Prof. Dr. Daniela Konrad weitreichende Kenntnisse im Bereich des nachhaltigen Planens und Bauens. Darüber hinaus hat sie im Bereich der Forschung und der Vermittlung von Architektur und Stadtentwicklung an der Technischen Universität (TU) Berlin sowie an unterschiedlichen internationalen Hochschulen fundiertes Theorie- und Methodenwissen erlangt und experimentelle Lehransätze erprobt. „Wir freuen uns, dass Daniela Konrad nun ihre umfangreiche Expertise in unserer Hochschule einbringt. Von ihrem Wissen werden die HSB, Bremen und die Region profitieren“, so die Rektorin.



Stationen in Deutschland, Australien und den USA



Prof. Dr. Daniela Konrad ist seit 2008 als freiberufliche Architektin und beratende Ingenieurin mit einem Schwerpunkt auf dem Bauen im Bestand für private und öffentliche Auftraggeber tätig. Darüber hinaus hat die Wissenschaftlerin mehr als elf Jahre an der TU Berlin sowie in 2009 als Gastdozentin am RMIT, Melbourne (Australien) geforscht und gelehrt. Architektur hat Daniela Konrad an der Technischen Universität Karlsruhe studiert. Im Anschluss hat sie ihren Master of Architecture an der University of Illinois at Chicago (USA) absolviert. Ihre Dissertation zum Thema „Ortsspezifische Architektur“ verfasste die Wissenschaftlerin an der TU Berlin.



„Wichtig sind mir inter- und transdisziplinäre Denk- und Arbeitsansätze“



„An der Hochschule Bremen möchte ich insbesondere den bereits mehrfach erprobten (Real-) Laboransatz weiterentwickeln. Wichtig sind dabei inter- und transdisziplinäre Denk- und Arbeitsansätze, um die Bandbreite an Anforderungen an nachhaltige Bauweisen verstehen zu können“, sagt die neue Hochschullehrerin der HSB. „Konkret freue ich mich darauf, Anliegen realer Planung in Lehre und Forschung zu intergieren und mit Studierenden kooperative Arbeitsweisen zusammen mit relevanten Akteur:innen aus Verwaltung, Politik oder auch der Zivilgesellschaft in Bremen und der Region auszutesten. Mein Grundverständnis ist es zugleich, dass wir lebenslang lernen. In diesem Sinne ist es mir wichtig, mich laufend fortzubilden und dafür unterschiedliche Wissensquellen zu erschließen. Gerade auch der Austausch mit Studierenden und Kolleg:innen an der HSB spielt dabei eine bedeutende Rolle.“



Natur- und Stadtmensch



Einen Ausgleich zu ihrem Arbeitsalltag findet die Wissenschaftlerin im Yoga. Sie liebt es, Zeit draußen zu verbringen – im Garten beim Gemüseanbau, beim Wandern in den Bergen oder bei einem Strandspaziergang. „Zugleich bin ich ein Stadtmensch und nutze regelmäßig die vielfältigen kulturellen Angebote, gehe zu Vorträgen, schlendere durch Ausstellungen, lausche einem Konzert“, so Daniela Konrad.



Vier neu berufene Professor:innen besetzen wichtige Zukunftsthemen für die Gesellschaft



Die HSB hat zum Sommersemester 2023 vier Professor:innen berufen. Sie besetzen wichtige Zukunftsthemen für die Gesellschaft: Neben Prof. Dr. Daniela Konrad (nachhaltige Bauweisen im urbanen Kontext), Fakultät 2 – Architektur, Bau und Umwelt sind es Prof. Dr. Christian Fieberg der Fakultät 1 – Wirtschaftswissenschaften (Data Science), Prof. Dr. Patrick Draheim und Prof. Dr. Dennis Kampen (Automatisierungstechnik), beide Fakultät 4 – Elektrotechnik und Informatik.