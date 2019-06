Info-Veranstaltung zum Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt "Energie" am 27. Juni, 17 Uhr

Seit dem Wintersemester 2018/2019 bietet die Hochschule Bremen den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt „Energie“ an. Er richtet sich an Personen, die in ihrem späteren Berufsleben verantwortungsvolle Aufgaben innerhalb der Energiewirtschaft übernehmen möchten. Auf einer Info-Veranstaltung am Donnerstag, dem 20. Juni 2019, 17 Uhr, beantworten der Studiengangsleiter und die Studienberatung der Hochschule Bremen alle Fragen zu Studieninhalt, Bewerbungs- und Zulassungsverfahren. Veranstaltungsort: Hochschule Bremen, Campus Neustadtswall 30, AB-Gebäude (Hochhaus), Raum S 12 (10. Obergeschoss).Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Schwerpunkt „Energie“, verbindet Elemente aus vier definierten Bausteinen: dem Kernbereich Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik, dem Kernbereich Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, dem Kernbereich Integrationsfächer, der das Herzstück bildet und das Thema Energie aus ingenieurswissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht vertieft, sowie dem Kernbereich der Soft Skills, Praxissemester und Bachelorarbeit.Weitere Infos über den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Energie: https://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/stg/enwi/