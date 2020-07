Phishing, Hacking, Datenklau – die kriminellen Machenschaften im Internet nehmen zu und stellen ein echtes Geschäftsrisiko dar. Während größere Unternehmen über die nötigen Strukturen verfügen, um Cyber-Attacken abzuwehren und ihre Kundendaten und Geschäftsgeheimnisse zu schützen, sind kleine und mittlere Betriebe sowie Selbstständige und Freiberufler meist überfordert, den komplexen Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit gerecht zu werden.Das Modul-Studium „IT-Sicherheit und Datenschutz für Mittelstand und Selbstständige“, ein neues Weiterbildungsangebot der Professional School der Hochschule Bremen, vermittelt das nötige Fachwissen, um Cyber-Risiken vorzubeugen und datenschutzkonforme Strukturen zu schaffen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, die eigenen betrieblichen Prozessen auf Sicherheitslücken zu überprüfen und entsprechende Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Die Weiterbildung besteht aus drei Seminaren, die auch einzeln gebucht werden können.Der Einstieg ist ohne IT-Hintergrund möglich.Inhalte:· Bewusstsein und Awareness: Digitalisierung und damit verbundene aktuelle Gefahren und Bedrohungspotenziale· Praktische Einführung in Recht und Standards zu Cybersicherheit und Datenschutz· Umsetzung in der Praxis: Managementsysteme und betriebswirtschaftliche Anforderungen· Wichtige technische Themen wie Netzwerk-, Web-, Cloud- und Software-Security, IT-Forensik· Personalführung und Konfliktmanagement· Schwachstellen- und Notfallmanagement· Überprüfung rechtlicher und technischer Anforderungen· Vorbereitung auf Audits und ZertifizierungSeminar 1: IT- und Datensicherheit im betrieblichen Alltagfür Personen ohne IT-Hintergrund geeignetVorkenntnisse erforderlichfortgeschrittene Kenntnisse erforderlichMit der Buchung des kompletten Weiterbildungsmoduls „IT-Sicherheit und Datenschutz für Mittelstand und Selbstständige“ (alle drei Seminare im Paket) sowie dem Ablegen einer Prüfungsleistung ist der Erwerb eines Zertifikatsder Hochschule Bremen verbunden. - Informationen und Anmeldung zur gesamten Weiterbildung