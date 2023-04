Einladung zur Wiedereröffnung des Rollstuhl‐Parcours auf der „Überseeinsel“ am Mittwoch, 19. April, 15 Uhr

Zwischen Ausgrenzung und Teilhabe liegen manchmal nur wenige Zentimeter. Und das im wahrsten Sinne des Wortes – jedenfalls für die rund 1,6 Millionen Rollstuhlfahrenden in Deutschland. Denn wo Rampen und Lifte fehlen, werden Stufen und Bordsteinkanten zu Barrieren.Auf der anderen Seite: Genau diese wenigen Zentimeter z.B. eines fühlbaren Bordsteins sind für blinde Menschen lebenswichtig: damit wird der geschützte Seitenraum vom Verkehr abgegrenzt. Den Raum erfühlen statt ersehen ist eine schwierige, mitunter lebensgefährliche Aufgabe, die Unterstützung braucht, genauso wie eine Unterstützung bei Mobilitätsbeeinträchtigung.Und das sind nur zwei von noch viel mehr Handicaps - allein in Deutschland leben rund 9% Menschen mit einer Schwerbehinderung.Um die alltäglichen Hürden für Menschen mit einem Handicap eindrücklich zu vermitteln, haben die Bremer Straßenbahn AG, die Freunde der Bremer Straßenbahn, die AOK Bremen/Bremerhaven, die Hochschule Bremen, die Beratungsstelle Selbstbestimmt Leben e.V. und das Sanitätshaus Martens gemeinsam das Projekt Rollstuhl‐Parcours ins Leben gerufen. Die „Überseeinsel“ unterstützt dieses Projekt. Besucherinnen und Besucher können in der ehem. Kelloggs-Halle in einem Rollstuhl Platz nehmen und an verschiedenen Stationen selbst erleben, vor welchen Herausforderungen Menschen im Rollstuhl im Alltag stehen.Ziel ist es, künftig bis zu 25 Teilnehmern in Gruppen einen Perspektivwechsel zu ermöglichen – und sie zugleich für das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Raum zu sensibilisieren. Das Angebot ist kostenfrei und niederschwellig, um es möglichst attraktiv zu gestalten. Fachkundig begleitet werden interessierte Menschen, Gruppen, Schulklassen usw. dabei von Ehrenamtlichen der Beratungsstelle Selbstbestimmt Leben, den Freunden der Bremer Straßenbahn und von Studierenden der Hochschule Bremen.Durch Corona und einen Ortswechsel konnte der Parcours längere Zeit nicht angeboten werden - Jetzt ist es wieder möglich die Perspektive zu wechseln: die Welt mit dem Langstock zu ertasten und/oder im Rollstuhl Barrieren zu „meistern“ oder eben auch nicht.AmParcoursvorgestellt. Dabei wird es sich Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte nicht nehmen lassen, den Parcours auch selbst zu erkunden. Mit auf dem Rollstuhlparcours wird eine Gruppe aus der Belegschaft der Überseeinsel sein, während der Bürgermeister versuchen wird, den rechten Weg auf dem Blindenparcours zu finden.Wir laden Sie herzlich ein, bei diesem Ereignis dabei zu sein!Anmeldung und Rückfragen gerne unter Perspektivwechsel.Bremen@web.de