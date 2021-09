Dr. Sabine Lins neue Professorin für Pflegewissenschaft

Seit dem 1. August 2021 verstärkt Dr. Sabine Lins als neue Professorin der Hochschule Bremen das Team der Fakultät Gesellschaftswissenschaften. Ihr Fachgebiet lautet „Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt Evidenzbasierung in der Pflegepraxis“. Vor ihrem Ruf an die Weser war Sabine Lins Studienrätin an Berufsschulen in Hildesheim und Emmendingen und bildete Altenpflegekräfte aus. Einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule Freiburg hatte sie 2019 und 2020 inne. Davor arbeitete Sabine Lins als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke unter der Leitung von Prof. Dr. Gabriele Meyer und am Deutschen Cochrane Zentrum am Universitätsklinikum Freiburg zu Themen der Praxis-Theorie-Vernetzung (2009 bis 2014.



Nach ihrem Abitur absolvierte Sabine Lins zunächst eine Ausbildung zur Altenpflegerin (2001 bis 2004) und schloss ein Bachelor- und Master-Studium (Science in Nursing) an der Universität Witten/Herdecke (2004 bis 2009) an. Während des Studiums qualifizierte sich Sabine Lins zusätzlich im Bereich des personzentrierten Ansatzes mit dem Dementia Care Mapping und arbeitete selbständig als Evaluatorin in Altenheimen. 2015 promovierte Sabine Lins am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Thema der Dissertation: „Die Wirksamkeit und das Erleben von Telefonberatung bei pflegenden Angehörigen von Menschen mit Demenz. Eine systematische Übersichtsarbeit quantitativer und qualitativer Studien.“



In ihrer Freizeit näht die 40-jährige dreifache Mutter gern Kinderkleidung.

(lifePR) (