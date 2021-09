Am 1. Oktober 2021 tritt Dr. Jana Molle ihre Professur an der Hochschule Bremen an. In der Fakultät Gesellschaftswissenschaften vertritt sie das Fachgebiet „Beratung in der Sozialen Arbeit“. Vor ihrem Ruf an die Weser war Jana Molle Professorin für Theorien und Methoden der Sozialen Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Stuttgart tätig. Darüber hinaus hatte sie dort die Studiengangsleitung für den Bereich „Arbeit - Integration - Soziale Sicherung“ des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit inne. 2019 schloss Jana Molle ihre Promotion zur Doktorin der Philosophie im Rahmen eines Kooperativen Graduiertenkollegs der HAW Hamburg und der Universität Hamburg ab.

(lifePR) (