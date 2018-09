Dr. Christian Mehler zum Professor für Elektrische Maschinen mit dem Schwerpunkt Regenerative Energien ernannt

Zum Beginn des Wintersemesters 2018/19 wurde Dr. Christian Mehler zum Professor für Elektrische Maschinen mit dem Schwerpunkt Regenerative Energien an der Hochschule Bremen, Fakultät Natur und Technik, ernannt. Zuvor war er mehrere Jahre am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Bremerhaven im Bereich Antriebs- und Systemtechnik mit dem Gondelprüfstand für Windenergieanlagen tätig. Parallel hielt er an der Hochschule Bremerhaven Lehrveranstaltungen zu Themen der Leistungselektronik und der Wechselstrom-/Schaltungstechnik. Seine Promotion erwarb Christian Mehler an der Universität Bremen mit dem Thema „Regelungstechnische Minimierung der dynamischen Belastungen in Antriebssträngen von Windenergieanlagen“.



In seiner Freizeit widmet sich der 38-jährige Vater einer Tochter seiner Familie und ist gern sportlich aktiv.

Diese Pressemitteilung posten:

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers