Diversity Tafel 2019 bei BLG LOGISTICS - Vielfalt braucht Gemeinsamkeit!

Als Gastgeber lud die BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Diversity Preisträgerin 2017, mit dem Zentrum für Interkulturelles Management & Diversity der Hochschule Bremen, dem Mercedes-Benz Werk Bremen und der Trägergemeinschaft des Diversity Preises zur Diversity Tafel am Deutschen Diversity-Tag, der bundesweiten Aktion zur Förderung von Vielfalt, ein. Ziel der jährlichen Tafeln ist die Schaffung eines informellen Wissenstransfers unter Einbezug verschiedener Perspektiven und Erfahrungen. Orte, Themen, Gastgeberinnen und Gastgeber und Gäste wechseln von Tafel zu Tafel.BLG LOGISTICS stellte dar, wie die konstruktive Nutzung von Vielfalt Gemeinschaft stärkt und gemeinsame Werte Zusammenhalt schaffen. Nach der Begrüßung durch Dieter Schumacher, Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG LOGISTICS), sprach Andreas Hoetzel, Leiter Unternehmenskommunikation der BLG, über Strategien zur Verankerung von Unternehmenswerten. 20.000 Arbeitsplätze, über 100 Standorte, mehr als 60 Nationen, über 40 Sprachen – in diversen Arbeitsbereichen, ob im Automobiltransport, im Lager oder im Containerumschlag, arbeiten BLG Mitarbeiter*innen erfolgreich zusammen. Die Verbindung schaffen dabei gemeinsame Werte und Führungsgrundsätze, die ein respektvolles Miteinander und die Wertschätzung von Vielfalt in der Belegschaft besonders unterstützen. Prof. Dr. Jutta Berninghausen, Wissenschaftliche Leiterin, Zentrum für Interkulturelles Management & Diversity (ZIM), Hochschule Bremen, und Andrea Schreiber, Leitung Anlauflogistik & Leadwerk C-Klasse (SC/C AL) und Diversity Beauftragte Daimler AG, Werk Bremen, verrieten, worauf Organisationen achten sollten, wenn sie sich um den Bremer Diversity Preis 2019 bewerben wollen.Ein Grenzgänger zwischen Ost und West, der Pianist Oskar Jezior, bereicherte die Veranstaltung mit musikalischen Crossovers. Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Diversity-Tafel-Staffel an den nächsten Gastgeber, swb AG, im Jahr 2020. Im Anschluss nutzten die 100 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Kultur, Medien und Politik die Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung.Die Diversity Tafel ist der Start des bundesweit einzigen Diversity Wettbewerbs zur ganzheitlichen Förderung von Vielfalt „Der Bunte Schlüssel: Vielfalt gestalten! 2019“, von der Hochschule Bremen, Mercedes-Benz Bremen und der Diversity Trägergemeinschaft ausgerufen. Bewerbung für den Diversity Preis unter: https://www.zim-bremen.com/diversity-preis-anmeldung.html