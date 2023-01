Die HSB ist neues Mitglied im Verband Duales Hochschulstudium Deutschland

Die Hochschule Bremen (HSB) macht Wissenschaft für die Praxis. Mit ihrem Studienangebot sichert sie den Fachkräftebedarf für Bremen und die Region. Ein wichtiger Baustein sind dabei ihre dualen Studiengänge. Um ihr Netzwerk in diesem Bereich auszubauen, hat sich die HSB erfolgreich um die Mitgliedschaft im Verband Duales Hochschulstudium Deutschland (DHSD) beworben.



Aktuell bietet die HSB vierzehn duale beziehungsweise vergleichbar aufgebaute Studiengänge an – zum Beispiel in den Bereichen Betriebswirtschaft, Informatik, Management im Handel, Automatisierung/Mechatronik, Maschinenbau, Schiffbau und Soziale Arbeit. Rund 800 Studierende sind in dualen Studiengängen eingeschrieben. Dabei kooperiert die HSB mit mehr als 170 Unternehmen und Organisationen in Bremen und der Region.



„Die Mitgliedschaft im DHSD bietet uns Zugang zu einem offenen, kollegialen Austausch über praktische Kernfragen in der Ausgestaltung dualer Studiengänge“, sagt Konrektor für Studium und Lehre, Professor Thomas Pawlik. „Durch gemeinschaftliche Initiativen in dem Verband können wir das duale Studienmodell länderübergreifend stärken, auch hinsichtlich der Rahmenbedingungen.“



Über den DHSD



Der Verband Duales Hochschulstudium Deutschland e.V. (DHSD) ist eine Vereinigung staatlicher Hochschulen beziehungsweise deren Serviceeinheiten, die duale Hochschulstudienmodelle anbieten. Mit dem Zweck der Förderung von Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf Bildungsprozesse im Kontext von dualen Studiengängen wurde der gemeinnützige Verband 2019 gegründet. Er hat seinen Sitz in Berlin. Der DHSD setzt sich für das duale Studium ein und versteht sich als Ansprechpartner und Informationsgeber für alle am dualen Studium interessierten Gruppen: Hochschulen, Praxispartner, Studieninteressierte, Studierende, Schulen, Politik, allgemeine Öffentlichkeit. Er steht für generelle Fragen wie auch für Fragen zu aktuellen und perspektivischen Entwicklungen zur Verfügung.