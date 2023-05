CHE-Ranking: HSB-Studierende loben Studienorganisation

So loben die Studierenden der Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Soziale Arbeit besonders die Studienorganisation. Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen gab es gute Bewertungen für die Unterstützung am Studienanfang und den Kontakt zur Berufspraxis im Bachelorstudium.Die HSB bietet mit ihrem vielfältigen, praxisorientierten und internationalen Studienangeboten hervorragende Perspektiven für den Karrierestart. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Mit ihren mittlerweile vier Standorten mitten in Bremen ist sie gut vernetzt und eine wichtige Impulsgeberin und Akteurin für die Weiterentwicklung der Region und die Themen der Zukunft. Studierende erhalten an der HSB eine hoch qualifizierte Ausbildung für ihre berufliche (Weiter-)Entwicklung.Das CHE-Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit nunmehr 25 Jahren nach eigenen Angaben der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Einen Anspruch auf Vollständigkeit oder die Gesamt-Platzierung einer Universität oder Hochschule vermag es jedoch nicht zu treffen. Es untersucht deutschlandweit mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet. Die Wochenzeitung DIE ZEIT veröffentlicht die Ergebnisse des gesamten Rankings im ZEIT Studienführer 2023/2024 sowie auf ZEIT CAMPUS ONLINE.