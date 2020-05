Absage der Premieren-Veranstaltung "Werdersee Staffel-Swim&Run" am 7. Juni

Aufgrund der aktuellen Corona-Krisensituation muss der 1. Werdersee Staffel-Swim&Run für Sonntag, 7. Juni 2020, im und am Werdersee abgesagt werden. Gleichzeitig die Veranstalter (SV Bremen 10, ATS Buntentor, Hochschule Bremen), diesen neuen sportlichen Wettbewerb im Spätsommer anbieten zu können. Daher wurde entschieden, den 1. Werdersee Staffel-Swim&Run auf Sonnabend, 5. September 2020, zu verschieben.Dann sollen wie geplant jeweils zwei Schwimmerinnen und Schwimmer und zwei Läuferinnen und Läufer als Staffel für die 500 Meter im Wasser und für die 5.000 Meter an Land an den Start gehen.Weitere Infos zum Wettbewerb unter: www.werdersee-swim-run.de