7. Dezember, 17:30 Uhr: Info-Angebot für Eltern: Wie unterstütze ich mein Kind bei der Studienwahl?

Ein breites Angebot an Online-Veranstaltungen der Studienberatung der Hochschule Bremen hilft bei der Studienorientierung. Die Angebote richten sich nicht nur an Studieninteressierte, sondern auch an Eltern, die ihre Kinder bei der Studienwahl unterstützen möchten. Am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, erhalten Eltern ab 17:30 Uhr in dem Format „Studieninfos für Eltern! Orientieren, entscheiden, bewerben“ einen Überblick über das Studium an der Hochschule Bremen, verbunden mit Orientierungshilfen und zahlreichen Tipps, worauf bei der Studienwahl geachtet werden sollte und wie Eltern am besten bei der Studienwahl unterstützen können.Die Anmeldung ist denkbar einfach: Mit Rechner oder Smartphone am jeweiligen Datum den virtuellen Seminarraum betreten und Kopfhörer bzw. Lautsprecher anschalten: https://t1p.de/san9 Weitere Termine: 7. Februar und 21. April 2022, jeweils um 17:30 Uhr.Die Zentrale Studienberatung unterstützt und berät in weiteren Online-Veranstaltungen bei der Studienwahl. Eine Übersicht gibt es hier: https://t1p.de/0fkc