22. November, 14 Uhr: "Karriereweg FH-Professur" - Informationsveranstaltung über berufliche Karriereperspektiven an einer Hochschule der Angewandten Wissenschaften

Kommt dieser Karriereweg für Sie in Frage?

Welche Aufgaben erwarten Sie in Lehre, Forschung und Transfer?

Welche Gleichstellungsaspekte sind relevant?

Wie bewerben Sie sich erfolgreich?

Was bedeutet W-Besoldung?

Am Freitag, dem 22. November 2019, lädt die Hochschule Bremen von 14 bis 17:30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung (Titel: „Karriereweg FH-Professur“) für diejenigen ein, die sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchten: Wer gern mit jungen Menschen zusammenarbeitet, sich für Themen an der Schnittstelle zwischen Bildungs-, Forschungs- und Managementaufgaben interessiert und außerdem promoviert hat oder dies in absehbarer Zeit tun wird, sollte sich diesen Termin vormerken. Ort: Hochschule Bremen, Neustadtswall 30, AB-Gebäude (Hochhaus), Raum S 11 und S 12 (10. OG). - Weitere Infos: http://www.hs-bremen.de/internet/de/hsb/veranstaltungskalender/roadshow/ . Um vorherige Anmeldung wird gebeten: https://mis.rz.hs-bremen.de/forms/careerservice/UAS7_Roadshow/ Die Hochschulen des UAS7-Netzwerkes zeigen mit einer „Info-Roadshow“ gemeinsam die Wege zur Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften auf. Bereits zum dritten Male können sich Interessierte - dieses Mal an der Hochschule Bremen - über die Besonderheiten und Entwicklungsmöglichkeiten der FH-Professur informieren. Die sieben UAS7 Hochschulen werden mit ihren Präsidentinnen und Präsidenten persönlich vertreten sein. Kooperationspartner ist BYRD, das Bremer Early Career Researcher Development Programm der Universität Bremen.Die Themen:Diese und weitere Fragen beantworten Vertreterinnen und Vertreter aus Lehre, Gleichstellungsstelle, Personalwesen, Forschungsservice und Hochschulleitung bei der UAS7-Roadshow in interaktiven Vorträgen, Diskussionen und persönlichen Gesprächen.Marktplatz der Möglichkeiten:Geboten werden Möglichkeiten für Informationen und individuelle Gespräche mit Repräsentantinnen und Repräsentanten aller beteiligten UAS7 Hochschulen. Der Marktplatz ist bereits ab 13:30 Uhr und bis 17:30 geöffnet.Sieben forschungsorientierte deutsche Hochschulen mit starker internationaler Ausrichtung (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Hochschule Bremen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Technische Hochschule Köln, Hochschule München, FH Münster und Hochschule Osnabrück) haben sich zum Netzwerk „Seven Universities of Applied Sciences – Alliance for Excellence“ (UAS7) zusammengeschlossen.Die UAS7-Hochschulen erarbeiten gemeinsam Qualitätsstandards für Studium und Lehre, fördern den nationalen und internationalen Austausch in der Wissenschaft und unterstützen den Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Unternehmen.Das vorläufige Programm, Änderungen vorbehaltenRegistrierung und Soft OpeningInformationen und individuelle Gespräche an Infoständen der HSB und anderer Hochschulen im UAS7 VerbundProf. Dr.rer. pol. Karin Luckey, Rektorin der HSBProf. Dr. Andreas Zaby, Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Recht BerlinProf. Dr. rer.pol. Ute von Lojewski, Präsidentin der FH Münster· Kurz-, mittel- und langfristige Wege und Strategien zur FH Professur· Aufgaben und Tätigkeiten einer Professur: Lehre, Forschung und Transfer· Ist das der richtige Karriereweg für mich? Mit:· Prof. Dr.-Ing Mario Goldenbaum (Fakultät Elektrotechnik und Informatik, Lehrgebiet: Informations- und Kommunikationstechnik)· Prof. Dr. Marianne Hirschberg (Fakultät Gesellschaftswissenschaften, Lehrgebiet: Menschenrechte und Disability Studies)· Prof. Dr.-Ing. Christian Scholz (Fakultät Architektur, Bau und Umwelt, Lehrgebiet Geotechnik)· Prof. Dr. Lydia Scholz (Fak. Wirtschaft, Fachgebiet Wirtschaftsrecht)· Mit Markus Romstadt, Leiter der Personalabteilung der Hochschule Bremen· Prof. Dr. Thorsten Teschke, Fak. Elektrotechnik und InformatikU.a. mit Präsidentinnen und Präsidenten der UAS7 Hochschulen, der Personalabteilung der Hochschule Bremen mit Markus Romstadt und Joachim Klatt, Rechtsstelle der HSB mit Kerstin Fuchs, der Gleichstellungsstelle mit Dr. Barbara Rinken, dem Forschungsservice der HSB mit Dr. Annette Kolb und vielen weiteren Akteur*innenInformationen und individuelle Gespräche an Infoständen der HSB und anderer Hochschulen im UAS7 VerbundModeration: Dr. Monika Blaschke, Career Service der HSB