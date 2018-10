16. Oktober, 17.30 Uhr: "Agnes Sara Heineken - Gründerin der Sozialen Frauenschule - ein Blick in ihre Biographie"

02.10.18

Die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Christine Holzner-Rabe eröffnet am 16. Oktober 2018, 17.30 Uhr, mit ihrem Vortrag „Agnes Sara Heineken - Gründerin der Sozialen Frauenschule - ein Blick in ihre Biographie“ die öffentliche Ringvorlesung „100 Jahre Soziale Frauenschule in Bremen - Themen der Sozialen Arbeit heute“ der Hochschule Bremen (HSB).Die Soziale Frauenschule wurde 1918 von Agnes Heineken in Bremen begründet und ist die Vorgängerin der Studiengänge der Sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen. Die Soziale Arbeit und die Soziale Frage sind auf das Engste miteinander verknüpft. Dies galt vor 100 Jahren genauso wie heute.Der Studiengang Soziale Arbeit B.A. der HSB nimmt das 100-jährige Jubiläum der Sozialen Frauenschule in Bremen zum Anlass, um aktuelle Perspektiven und Themen der Sozialen Arbeit zu bearbeiten. Mit der öffentlichen Ringvorlesung soll der Blick auf aktuelle Themen der Sozialen Arbeit gerichtet werden. Die hauptamtlich Lehrenden und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Studienganges werden hierzu mit ihren jeweiligen professionellen Hintergründen verschiedene Themen aus unterschiedlichen Perspektiven aufgreifen, darstellen und diskutieren.Veranstaltungsort: Hochschule Bremen, 28199 Bremen, Neustadtswall 30, SI-Gebäude, Raum 364.Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltungen der Ringvorlesung sind öffentlich und kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Die weiteren Termine und Inhalte der Ringvorlesung finden sich im Programm-Flyer, abrufbar unter: http://www.hs-bremen.de/internet/studium/stg/soz/100/hsb_ringvorlesung_soz_2018_web.pdf